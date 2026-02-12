簡嫚書向《世紀血案》製作方寄律師函要求解約 強硬發聲：未回覆將提告

電影《世紀血案》因未獲得林義雄及其家屬授權惹議，主演們先後發聲致歉，而女星簡嫚書道歉後再度發聲表態，向製作方下最後通牒，否則將提告。（圖／蘇聖倫攝）

電影《世紀血案》改編自1980年代的「林宅血案」，但日前殺青活動後，被爆出該片拍攝前未取得當事人林義雄及其家屬同意，遭廣大網友和民眾反彈，甚至多人揚言抵制。對此，演員群及工作人員已發聲，強調製作方蓄意隱瞞，將追究後續法律責任，要阻止該片以任何方式露出；其中主演簡嫚書今（12日）再度發聲，已向製作方寄律師函，要求合法解約，未收到回覆將提告。

簡嫚書今日發表聲明指出，在2月7日發布聲明後，已與經紀團隊及律師依合約採取法律行動，要求製作方不得以任何形式使用或露出相關作品；也在2月9日透過律師向費思兔文化娛樂公司負責人蘇敬軾及郭木盛寄出兩封律師函，正式通知解除「演員聘任合約書」，並要求對方於5日內書面確認合約已終止，且不得再使用其肖像、聲音與演出內容。

不過簡嫚書指出，目前尚未收到製作方回覆，若期限屆滿仍未回應，將提起民事訴訟。簡嫚書強調，身為主要演員有責任阻止未取得合法授權的作品上映，並會持續採取行動。

至於參與電影《世紀血案》的演員及工作人員在10日發布聯合聲明，強調製作方蓄意隱瞞，將追究後續法律責任，阻止《世紀血案》的任何製作、上映及任何形式的露出。

