簡嫚書寄律師函與《世紀血案》解約 限時回覆否則將提告

簡嫚書在《世紀血案》中飾演當年林家的鄰居，長大後執著於調查真相。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



電影《世紀血案》因取材「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝而掀抵制潮，簡嫚書繼2月7日道歉、2月10日聯合工作人員發表聯合聲明表示將透過法律行動「阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出」後，今（2╱12）再發聲表示：「截至目前為止尚未獲得製作方的回覆。倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。」

2月7日簡嫚書已和經紀團隊協同律師，依照合約所具約束力，對製作方做出實際抗爭動作，阻止本片以任何形式露出；2月9日透過律師寄出2封「律師函」給製作方費思兔文化娛樂股份有限公司的負責人蘇敬軾和製作人郭木盛，通知解除雙方的合約關係，「函中有告知製作方在5日內，以書面方式回覆確認『演員聘任合約書』已經合法解除，並且承諾後續不使用肖像、聲音及演出作品」。

簡嫚書表示至今尚未獲得製作方的回覆，並強硬表態：「明天就是『律師函』的最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並且回應。」身為該片女主角的她也說：「我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去。讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。」

