簡嫚書怒下最後通牒！寄律師函給《世紀血案》劇組：不解約就提告
電影《世紀血案》的未授權爭議進入法律攻防關鍵期！女星簡嫚書今日（12日）再度發出嚴正聲明，透露已正式委託律師對「費思兔文化娛樂」及負責人蘇敬軾、郭木盛寄出律師函，要求即刻解約並封殺所有演出畫面。面對明日即將到來的最後回覆期限，簡嫚書放話：「倘若明天仍未收到回覆，我將直接進行提告！」
簡嫚書表示，自2月7日與劇組切割後，她與律師團隊便展開實際行動。目前已確認製作方在2月9日收到兩封解除合約的律師函，函中明確要求製作方必須在5日內（即明日）書面承諾，確認雙方演員聘任關係合法終止，且書面保證後續不得使用其肖像、聲音及所有演出畫面。
對於製作方至今採取「已讀不回」的態度，簡嫚書表現出極大的憤怒。她強調，若明日仍未獲得書面回覆，將不再等待，直接讓此事進入民事訴訟程序，「我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去」。
身為本片主演，簡嫚書展現了不惜玉石俱焚的決心。她深知只要主要演員的肖像權與合約爭議未決，電影便無法合法放映。她在聲明最後一字一句地強調：「我會持續積極行動，絕不卸責！」展現出即便對簿公堂，也要阻止這部傷害家屬的作品問世的態度。
[Newtalk新聞] 「世紀血案」電影殺青引發外界重新關注1980年林宅血案。當年唯一倖存者的林義雄長女林奐均，直到24年後才在書裡公開重述當年遭到身砍7、8刀經過。她說，「當我進到房間，還來不及放下書包，突然間我不自覺地側了一下身子，我相信這是來自上帝的警告，就當這個陌生人拿著刀子朝我刺過來時，我正好側了身子,使得背上的書包擋住刀子，如果當時我沒有側身，這第一刀一定使我當場斃命。 該書「你是我最愛─林奐均的生命之旅」，由林奐均撰寫，並由圓神出版社出版，以下是2004年新書發表前的「台灣日報」的報導： 打破24年沈默，林宅血案唯一倖存者林義雄長女林奐均，將於5月1日出版新書「你是我最愛」，首度將她經歷過的心靈創痛、獲得救贖、學會原諒的心路歷程，完整呈現在眾人面前。 新書收錄諸多林奐均成長過程的照片。1971年出生的林奐均回憶起才剛8歲，並於1980年2月28日遭遇的慘案。她說，「那天放學回家，到了家門口，習慣性地按門鈴，奇怪的是竟然沒有人來應門」，「過了很久，門開了，一個陌生人走了出來，我很習慣家裡常有我不認識的客人來，所以並不以為意，我走了進去，一個勁兒地往自己房間走去，心裡只想著
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
