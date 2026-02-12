簡嫚書怒下最後通牒！寄律師函給《世紀血案》劇組：不解約就提告

電影《世紀血案》的未授權爭議進入法律攻防關鍵期！女星簡嫚書今日（12日）再度發出嚴正聲明，透露已正式委託律師對「費思兔文化娛樂」及負責人蘇敬軾、郭木盛寄出律師函，要求即刻解約並封殺所有演出畫面。面對明日即將到來的最後回覆期限，簡嫚書放話：「倘若明天仍未收到回覆，我將直接進行提告！」

簡嫚書表示，自2月7日與劇組切割後，她與律師團隊便展開實際行動。目前已確認製作方在2月9日收到兩封解除合約的律師函，函中明確要求製作方必須在5日內（即明日）書面承諾，確認雙方演員聘任關係合法終止，且書面保證後續不得使用其肖像、聲音及所有演出畫面。

對於製作方至今採取「已讀不回」的態度，簡嫚書表現出極大的憤怒。她強調，若明日仍未獲得書面回覆，將不再等待，直接讓此事進入民事訴訟程序，「我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去」。

身為本片主演，簡嫚書展現了不惜玉石俱焚的決心。她深知只要主要演員的肖像權與合約爭議未決，電影便無法合法放映。她在聲明最後一字一句地強調：「我會持續積極行動，絕不卸責！」展現出即便對簿公堂，也要阻止這部傷害家屬的作品問世的態度。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

