簡嫚書怒揭《世紀血案》合約造假！ 痛心致歉林家：我竟成了加害人

繼楊小黎後，電影《世紀血案》另一位主演簡嫚書也於今（7日）正式發聲。她以沈痛且憤怒的語氣發表道歉聲明，揭露製片方在簽約時曾保證擁有「合法授權」，直到殺青記者會當天才驚覺一切是謊言，讓她自責形容自己「做了蠢事」，並宣布即刻停止參與該片所有後續工作。

合約保證「合法授權」竟是空話

簡嫚書在聲明中投下震撼彈，直指當初接演是基於對製作公司的信任，且合約上明文保證已取得拍攝本片的合法授權。簡嫚書表示，直到2月1日記者會當天，才得知劇組疑似完全未聯繫當事人，甚至連導演、編劇都集體缺席記者會。

在與律師檢視合約後，確認製作公司確實違約且未獲授權，讓她憤怒直言：「發現自己無意間竟成了加害人之一，深感羞愧與懊悔。」

導演背景與案件複雜度超出想像

對於引發爭議的導演徐琨華「警總後代」背景，簡嫚書表示自己也是在記者會現場聽其他演員提及才得知，對於突如其來的資訊量感到極度疑惑與不安。她反省自己對「林宅血案」的歷史厚度了解不足，原以為只是單純的追查真兇，卻忽略了背後龐大的政治與情理法問題。

即刻停工、盼演員引以為戒

簡嫚書表示，單純的道歉無法解決內心的內疚，因此她決定採取實際行動。包括正式切割，判定製作方違約在先，她將不再參與《世紀血案》的任何宣傳與後續工作。也公開呼籲業界，提醒所有影視工作者（特別是演員），改編真人實事時不能只埋頭做演技功課，必須深究更多層面的細節，避免重蹈覆轍。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導