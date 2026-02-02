簡嫚書拍《世紀血案》被驚人台詞量打敗 1場戲18次NG：拍到崩潰
時代懸疑電影《世紀血案》1日舉行殺青記者會，女主角簡嫚書在片中需以記者角色嘗試解開當年謎團，不過自認很會背台詞的她，卻被這次大量台詞打敗，她透露，有場戲明明只有3行卻拍了18次，直呼：「拍到崩潰！」
《世紀血案》集結實力派演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏等人同台演出，電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，在懸疑推理之中，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持，故事跨越過去與現在，也牽動著一代人始終未解的疑問。
簡嫚書在片中飾演女主角「家薇」，以記者角色嘗試解開當年謎團，被問到片中是否有感情戲，簡嫚書表示應該是她和楊小黎之間的閨蜜情感，笑言：「她（楊小黎）挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼？」寇世勳在旁驚訝開玩笑說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」
簡嫚書自認很會背台詞，但此次台詞量大到她第一次感覺到太困難，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽！」還有一場戲拍了18次，是她在電話中接到母親離世的消息，她表示整場戲大概只有3行，卻拍了18次，「拍到崩潰！」
楊小黎也說，因為導演徐琨華要求說話時不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌說話方式。簡嫚書和楊小黎在片中要以記者身份共同採訪寇世勳，兩人都直呼很榮幸可以因此和男神合作，但寇世勳在旁打趣說：「她（簡嫚書）訪問我的時候很挑釁！」楊小黎笑回：「還好有我在，不然要打起來。」
簡嫚書飾演的「家薇」是《世紀血案》中受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此她內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，簡嫚書表示，角色吸引她的正是那份執著追問的力量：「家薇為了追查真相而全心投入的那份熱情，很迷人。」而為了貼近角色內心，她也做了大量心理層面的準備，從創傷記憶出發，理解家薇如何在壓力中前行，她認為，角色所承載的不安，其實與現代社會的集體情緒產生了強烈共鳴：「近期大大小小的社會事件，民眾們包含我自己本人在內的不安情緒與壓力，我覺得也是非常共時的。」
楊小黎則在片中飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，角色在懷孕八個月的狀態陪著簡嫚書一起到處採訪、調查真相，她透露拍攝過程中挺著假孕肚很不舒服，她也嘗試揣摩孕婦久坐會有的不舒服的狀態，自曝不只肚子又硬又漲，「還要漲奶，塞了很多胸墊！」
資深演員寇世勳在片中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心。寇世勳表示，真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景、並與導演多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因：「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」
為了詮釋角色，寇世勳在事前閱讀大量相關文獻，看人物自傳、訪問錄，並重溫經典電影作品，連《悲情城市》都看一遍，從不同角度理解那個年代中每個人的處境。他特別提到，劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，這也是他在演出中希望細膩呈現的層次：「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」
李千娜在片中飾演林義雄的鄰居，也是簡嫚書童年時期的媽媽，是一位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況，但許多事情都必須藏在心裡，因此是個格外壓抑的角色，她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課，透露角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境，另外，李千娜為了和片中女兒培養感情也用盡心思。夏騰宏此次飾演林義雄，坦言：「負擔很大！」必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻。
本片劇情將以推理與人性為核心，帶領觀眾回到那段塵封歲月，在抽絲剝繭的辦案過程中，重新思考「真相」的意義與重量，並從中窺探台灣民主的進步與歷程，正如角色們在片中不斷追問的那樣，這不只是一樁命案的答案，更是一代人心中始終未解的疑問。《世紀血案》預計於2027年上映。
延伸閱讀
Melody形象大翻車！遭控「服務業殺手」 本人回應了：深深自我反省
Melody遭服務業「集體指控」 奧客行徑全被抖出
昆凌擁少女身材「全靠早餐3食物」 蛋白、香蕉、黑咖啡啟動代謝
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
「演藝圈最美母女檔」是她們！李千娜攜21歲女兒登紅白 粉絲驚呼：還以為是姊妹同台！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君
《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要
中國當紅男神劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，粉絲對這唯一的「庫存」都期待又珍惜。對於一年多沒有進組拍新戲，劉宇寧也在直播中吐露真實原因，坦言現在沒有心力進組拍戲。
鏡爆焦點／為了讓王文洋陪金孫 麻衣母子決定返台定居
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親佐藤貞二在去年12月28日逝世，享壽77歲；還來不及處理完悲傷，麻衣接受本刊專訪時透露已經替未來做了重大打算，她準備2年後帶著在日本讀完國小的「小王子」回台灣定居，除了學好中文，也可以多陪陪阿公王文洋。
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚
唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
資深男星一度昏迷命危！送加護病房搶命暴瘦18公斤 「最新現況」曝光
59歲港星呂頌賢當年憑藉一張俊俏臉蛋和精湛演技爆紅，參與不少戲劇作品，又以電視劇《笑傲江湖》中的角色「令狐沖」廣為人知。呂頌賢去年因為肺部細菌感染住進加護病房長達兩週，還因此暴瘦18公斤，雖然治療後已經平安出院，粉絲們仍十分擔心他的身體健康。
有片／「演唱過程突頻繁眨眼」夯曲原唱女星舞台上癱軟倒地... 畫面曝！官方回應了
以夯曲〈體面〉廣為台灣歌迷熟知的加拿大華裔女歌手于文文，昨（1日）於中國貴州進行戶外商業演出時，突在舞台上發生身體不適狀況，演唱途中蹲地後昏倒失去意識，隨即由工作人員緊急送醫，現場畫面曝光後引發外界高度關注。
《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力
中國男神劉宇寧外型帥氣，最初以唱流行歌走紅，後來也接演電視劇，包括《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等劇讓他聲勢大漲，不過也有網友發現劉宇寧已經一年多沒進劇組拍戲，不免好奇真實原因，對此，劉宇寧透過直播回應粉絲了。蔡佩伶報導
去年閃婚「最美J女郎」當爸！男星拋「退演藝圈」震撼彈：做回平凡自己
中國演員劉子瑞去年（2025）宣布跟「最美J女郎」李心艾結婚，同年升格當爸，家庭生活美滿。沒想到近日劉子瑞震撼宣布退出演藝圈，表示未來將會回歸家庭，「做回平凡的自己」。蔡佩伶報導