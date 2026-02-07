簡嫚書揭《世紀血案》合約造假！ 發長文致歉：退出該片所有宣傳

電影《世紀血案》由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演，近日因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。身為主要演員之一的簡嫚書，今（7）日於社群發出長文致歉，並宣布退出該片所有宣傳。

簡嫚書表示，因電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的她，首先向真實案件受難者及社會大眾致上歉意。她透露，當初接獲邀約時，是飾演一位追查真兇的虛構記者角色，基於對製作流程的信任，單純認為作品是在取得當事人同意的前提下進行拍攝，未料事情並非如她所想般單純。

她坦言，對於林家案件背後所涉及的更大議題，已超出她身為演員當時所能想像的範圍。由於未能全面了解案件始末，僅憑劇本內容便判斷這是一部企圖伸張正義的作品，因而答應接演，對此她自認難辭其咎。

簡嫚書進一步指出，該片取材自真人真事，當初與製作方簽約時，合約中明確載明製作方已取得合法拍攝授權，因此她才決定接下演出。然而，直到2026年2月1日的殺青記者會上，她才得知《世紀血案》疑似未聯繫當事人，甚至未取得當事人授權便進行拍攝。

她也提到，當天記者會上，導演、編劇及製作方代表皆未出席，相關報導中所提及的導演個人背景，也是她在現場聽到其他演員提起，才首次得知。突如其來的大量資訊令她內心充滿疑惑，卻只能先應對眼前的記者會。

事件發生後，簡嫚書並未第一時間發表聲明，原因是她與經紀團隊及律師一同檢視合約內容，並確認製作公司確實未取得事件當事人的授權。她表示，身為演員在不知情的情況下接演此案，讓她感到憤怒與不安，也在意識到自己無意間成為加害者之一時，深感羞愧。

她反省，當初天真以為可以透過演出為案件發聲，卻未意識到此案不僅止於追查真兇，還牽涉更多情理與法治層面的問題。這段時間她感到非常懊悔與沮喪，為自己對案件了解不足、思慮不周而答應接演深感自責。

簡嫚書表示，已造成的傷害非她始料未及，這幾天也不斷思考，除了反省與道歉之外，是否還能採取實際行動。她提出兩點聲明，第一，製作方未取得當事人授權，已構成違約在先，她將不再參與該片任何後續相關事宜；第二，她希望藉由自身經驗提醒所有投入影視工作的創作者，特別是演員，在改編真人真事題材時，不能僅專注於演出本身，而必須更深入思考其中涉及的倫理、情感與法律層面。

最後，簡嫚書沉痛表示，對於事件的發生感到非常難過，也反覆思索自己究竟做了多麼愚蠢的決定，並再次向受害者家屬及社會大眾致上最深的歉意。

