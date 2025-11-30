簡嫚書晚歸「愛女留紙條關心」！尪一看吃醋...結局神反轉：秒撕爛紙條

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星簡嫚書結婚多年，育有兩個女兒。近日，她在社群中分享家庭生活，簡嫚書透露大女兒在她晚歸的時候，給她留了一張紙條，沒想到老公一看誤以為女兒沒有關心自己，大吃飛醋，豈料最後結局神反轉。

簡嫚書提到當天比較晚回家，於是大女兒留了一張紙條，擺在簡嫚書常坐的位置，寫上「媽媽：妳幾點回來？」，關心母親的返家時間，還附上括號處要讓簡嫚書填上時間，不過簡嫚書老公見狀後幽默寫下「妳怎麼沒問我」要回覆女兒，暗示自己吃味女兒只有關心媽媽。

廣告 廣告

簡嫚書女兒同樣有留紙條給老公。（圖／翻攝自IG）

後續，簡嫚書老公回房後立刻被打臉，原來女兒同樣也給他留了紙條，而且位置就在平常放車鑰匙的旁邊，簡嫚書表示老公看了相當感動，於是立刻出去「把吃味的回覆紙條給撕爛」，簡嫚書一家的趣事讓網友全笑翻，留言直呼「也太可愛了」，就連女星邵雨薇、曾之喬都被簡嫚書女兒的舉動給融化。

簡嫚書透露女兒留紙條給她。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

YTR查理平安誕下「混血寶寶」當媽了 曬一家三口「牽手照」報喜

曾智希素顏床照「犯規視角」流出！解放深溝 酥胸若隱若現超性感

邱澤抱兒亮相「流露滿滿父愛」！萌娃正臉曝光 繼承許瑋甯混血神顏

自爆性愛分離！女星結婚2年「同意尪跟別人做」 唯一條件曝光

