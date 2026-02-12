簡嫚書正式開戰！解約《世紀血案》下最後通牒：未回覆將提告

簡嫚書對《世紀血案》製作方寄出律師函。（圖／費思兔文化娛樂）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因未取得受害者林義雄先生同意，遭到網友發起抵制聲浪，演員之一的簡嫚書日前發布個人聲明致歉，強調將不再參與該片任何後續，今（12）日她再度發聲，表示已透過律師函告知製作方解除雙方合作關係。

簡嫚書在聲明中表示，她於2月7日發佈個人聲明後，已和經紀團隊協同律師，依照合約所具約束力，對製作方做出實際抗爭動作，阻止本片以任何形式露出。接著也於2月9日透過律師寄出2封律師函給費思兔文化娛樂股份有限公司（負責人蘇敬軾）、郭木盛，正式通知解除雙方的合約關係。

簡嫚書再度發布聲明。（圖／翻攝自簡嫚書IG）

簡嫚書再度發布聲明。（圖／翻攝自簡嫚書IG）

簡嫚書提到，在寄出律師函當天就收到郵局方成功送達的回執，確定對方已收到律師函，「函中有告知製作方在五日內，以書面方式回覆確認『演員聘任合約書』已經合法解除，並且承諾後續不使用肖像、聲音及演出作品。」但她截至目前為止尚未獲得製作方的回覆。

簡嫚書強調，「倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。」希望對方正視並予以回應。簡嫚書同時也聲明，身為該片主要演員之一，「我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去。讓未取得當事人合法授權的電影沒有任何機會上映、播放。我會持續積極行動，絕不卸責。」



