簡嫚書聲明「被欺騙接下」《世紀血案》 對受難者家屬與社會道歉：到底做了什麼蠢事

電影《世紀血案》取材「林宅血案」，卻因未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝而遭炎上掀拒看潮，簡嫚書片中飾演女主角「家薇」，以記者角色嘗試解開當年謎團，今（2╱7）繼楊小黎坦言是在殺青記者會後才知劇組未獲家屬同意，並對自己疏忽事先確認感到抱歉後，簡嫚書稍早前也發聲道歉，並表示：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。」

簡嫚書表示：「因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。最初此案來邀約我出演1位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」

對於在沒有那麼全面了解林家案件始末，光憑讀到的劇本去判斷，簡嫚書說：「誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。」

另外，簡嫚書表是自己是在2月1日的殺青記者會上才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝，「同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會」。

對於事件發生後沒有即時發出聲明，簡嫚書表示是因這段時間與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權，「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演」。

對於已造成的傷害，簡嫚書始料未及，「這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事」。

