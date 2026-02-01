簡嫚書追查林宅血案重拍18次 搭檔楊小黎裝孕肚塞胸墊愛相隨

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏1日合體出席殺青宴。（費思兔文化提供）

電影《世紀血案》1日舉行殺青記者會，演員簡嫚書、李千娜、楊小黎、寇世勳、夏騰宏出席，劇情講述1980年震驚全台的林宅血案，女主角簡嫚書飾演記者，拚命想追破懸案，她透露這次是入行以來接到台詞最多的角色，多到背不完，索性直接把台詞錄起來當成Podcast聽，「也突破我自己最高紀錄，1場戲重拍了18次。」

而楊小黎飾演懷孕8個月的孕婦，是簡嫚書查案的左右手，如同福爾摩斯跟華生，兩女有粉紅泡泡氛圍，楊小黎說：「要演8個月的孕婦，要裝假的孕肚，也因為演漲奶塞了很多胸墊，那個孕肚是硬的，感覺很像練重訓。」

廣告 廣告

寇世勳則演出真實人物汪敬煦將軍，是當時警備司令部的司令，也是蔣經國最信任的人，他在片中只演出1場戲，也是關鍵大戲，就是接受簡嫚書跟楊小黎的採訪，簡嫚書回憶說：「覺得演記者蠻不容易的，訪問（寇世勳）是非常挑釁的、內容都滿尖銳的。」寇世勳也分享，他是親身經歷過白色恐怖時期的人，《世紀血案》的導演徐琨華，是經典電影《少年吔，安啦！》導演徐小明的兒子，而徐小明的父親徐梅鄰，正是警備總部的發言人。

而李千娜飾演簡嫚書小時候的母親，夏騰宏則是詮釋林宅血案主角林義雄本人，兩人這次跟小演員有大量的對戲，李千娜表示拍攝時要想盡辦法逗小演員開心，直到第3天小朋友才放得開，一旁童星出道的楊小黎苦笑表示自己小時候都沒辦法這樣，一進組就是上班模式。

更多中時新聞網報導

留住醫師 加班費免稅2月拍板

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

青峰要放假跟命運對著幹