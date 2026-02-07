簡嫚書道歉爆《世紀血案》合約保證授權 記者會才得知未獲同意

電影《世紀血案》未上映就惹議。（圖／費思兔文化娛樂）

改編自至今未破真實懸案「林家血案」的電影《世紀血案》，由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等演員主演，沒想到日前才剛舉辦殺青記者會，網路上已掀起一波抵制潮。據悉此案未獲得當事人同意，讓多數民眾都認為相當不尊重受害者家屬，且簡嫚書、李千娜在記者會的發言內容也引起大票民眾不滿。而今（7）日稍早簡嫚書發聲致歉了。

《世紀血案》日前剛舉行殺青記者會，演員們站在海報前微笑拍照，但事實上該片改編自「林宅血案」，當事人林義雄及其女兒都還在世，製片方卻未獲得當事人的同意就將其故事改寫翻拍，引發大票民眾不滿，紛紛砲轟主演「人血饅頭好吃嗎？」

而簡嫚書在電影中扮演幼時家住林家隔壁虛構的記者，其在記者會上與李千娜皆表示：「如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，引起大票譁然。

稍早簡嫚書發聲向真實案件受難者與社會大眾致歉，並還原當初在與製作方簽約時，合約上有保證已經取得拍攝的合法授權，因此自己才接演。未料，她直至1日記者會當天才得知，疑似未聯繫當事人，甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝，同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，未意識這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及更多的層面，這幾天非常懊悔與沮喪。」

●【簡嫚書聲明全文】

因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。

最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。

在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。

由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。

然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。

事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間我與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。

已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。

此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。

簡嫚書 20260207

