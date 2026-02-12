簡嫚書鐵了心開戰《世紀血案》 律師函最後通牒：明天沒回覆就提告

簡嫚書近期因參演電影《世紀血案》陷入授權爭議，12日再度發出強硬聲明，透露已正式委託律師對費思兔文化娛樂股份有限公司及負責人蘇敬軾、郭木盛寄出律師函，要求解除合約並禁止影片以任何形式露出，更放話：「倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告。」

簡嫚書在聲明中表示，自2月7日發出首次個人聲明後，這段時間並未停下腳步，而是與經紀團隊、律師協同合作，依照合約具備的約束力對製作方展開實際抗爭。

她在2月9日正式寄出兩封律師函，通知對方解除雙方的合約關係，並已確認郵局成功送達回執，確定製作方已收到信件。簡嫚書強調，函中已明確要求製作方在5日內以書面方式回覆，確認演員聘任合約合法解除，並書面承諾後續不得使用她的肖像、聲音及演出畫面。

寄出律師函正式切割費思兔

對於目前的進度，簡嫚書坦言尚未獲得對方的任何回應，她態度強硬地指出：「倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。」面對明天就是律師函的最後回覆期限，她選擇公開喊話，提醒製作方必須正視合約問題。

絕不卸責阻止未授權作品上映

簡嫚書直言：「我必須當責，阻止錯誤的事繼續下去。」她表示身為主演，不能眼睜睜看著未取得合法授權的電影有任何機會在院線上映或串流播放，她在聲明最後強調：「我會持續積極行動，絕不卸責。」展現出不惜對簿公堂也要守護底線的決心。

簡嫚書貼文。翻攝IG＠manshujian



