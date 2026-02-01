簡嫚書1場戲慘磨18次！ 資深男星1次過飆粗口「他媽的」原因曝光

演員楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影《世紀血案》殺青記者會。李鍾泉攝

時代懸疑電影《世紀血案》舉行殺青記者會，電影取材自台灣滅門懸案「林義雄血案」，由曾奪下金鐘獎的簡嫚書領軍，集結金鐘視后楊小黎、資深視帝寇世勳以及李千娜與男星夏騰宏演出。簡嫚書與楊小黎公認導演徐琨華磨戲功力，一場簡嫚書接電話的戲拍了18遍，非常羨慕寇世勳居然一次就過！

電影《世紀血案》中，簡嫚書飾演的女主角「家薇」，以記者身份嘗試解開當年謎團，她表示接演了這個記者的角色，才知道記者提問不容易。電影有一場重頭戲，是簡嫚書以記者身分去訪問寇世勳飾演的汪敬煦將軍，她佩服寇世勳老戲骨居然一次就過，楊小黎爆料：「我覺得導演很愛寇哥，他看寇哥演戲都眼睛發光！」

從影以來最困難 台詞量多到錄成Podcast

寇世勳則謙稱是因為自己就是汪敬煦那個年代的人，也爆料導演父親是台灣知名導演徐小明、祖父就是當時警備總部的發言人徐梅鄰，「我覺得他小時候應該聽過家裡討論過這件事情。」

廣告 廣告

簡嫚書表示，接演這個角色可說是她從影以來的大難關，台詞量是她拍戲以來最多的一次，「我自認很會背書，但這次的台詞多到我要把所有人台詞都錄起來，每天當成Podcast聽。」

簡嫚書透露這次拍攝電影《世紀血案》台詞量是她進演藝圈以來最多的一部作品。李鍾泉攝

寇世勳不小心爆粗口 夏騰宏演本尊

寇世勳也說導演要大家拍戲前做足功課，他也被導演要求要看包括汪敬煦自傳與相關訪問，以及228事件相關報導，「連侯孝賢的《悲情城市》都重看一遍，他媽的，我才演一場戲，還是都乖乖看了！」

夏騰宏則飾演林義雄本尊年輕時，他表示因為林義雄影片很少，只能靠照片揣摩相當困難，在電影中都跟童星對戲。李千娜則是飾演簡嫚書的媽，是雜貨店老闆娘，身處情報交換中心，也是劇情推動的關鍵性人物。

寇世勳接演《世紀血案》前被導演出了一堆功課要做。李鍾泉攝

楊小黎化身華生大玩推理 與簡嫚書是最大感情線

同樣在片中擔任關鍵角色的楊小黎，飾演陪伴家薇追查真相的孕婦「靜如」。楊小黎笑說簡嫚書是抽絲剝繭的福爾摩斯，她就是一旁的華生，還笑說電影中的最大感情線就是她跟簡嫚書，「那有懷孕8個月的孕婦陪著她東奔西跑，還要一天照三餐送吃的給她！我有問過導演，他說我覺得是什麼就是什麼。」一旁的寇世勳大驚：「原來是這種電影嗎？我都不知道！」

楊小黎表示，這次演8個月孕婦，肚子掛著假肚子很不舒服，「不僅肚子是硬的又重，為了演漲奶，胸部塞了很多胸墊，整個狀態很不舒服，但很符合角色，整個走路大外八，彎腰很像做重訓的感覺。」

楊小黎（左起）、李千娜跟簡嫚書出席電影《世紀血案》殺青記者會。李鍾泉攝

楊小黎笑說，原本以為這種不舒服的狀態很符合孕婦狀態，沒想到導演說導演要的不是笨重的孕婦，而是俐落的孕婦，導演希望呈現出孕婦也可以俐落、腦筋清楚的狀態。

寇世勳暌違4年再度接演電影，他透露吸引他接演的是角色的人格高度與處世態度，尤其在年輕一代對林義雄血案都只有網路搜尋資訊的印象，「相信年輕人都不瞭解這件事情的真相，這電影給了一個重新認識機會。」



回到原文

更多鏡報報導

比香蕉哥哥還狂！陳美鳳合體雅方二代千金20年對比照曝 網驚：包裝照片竟然比較老

唐治平挺過喪母低潮！見面會露臉親吐近況 小五後首度落淚竟因「夢見媽媽」

王祖賢59歲生日素顏現身！網驚「不敢相信」 連開3帳號疑為復出暖身

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈