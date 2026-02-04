簡少年點名虎、猴「兩大生肖」新年太幸運 不只躺平還過超爽！

農曆春節將近，不少人準備除舊佈新求好運。命理專家簡少年到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，分享今年充滿許多美好，尤其是有兩大生肖，更是好運主動找上門。

簡少年教你提升財富運勢心法 家中財位在何處？想招財先整理陽台

生肖 虎｜猴

簡少年分析，2026年受到天同星化祿影響，年輕、享受成為大受歡迎的關鍵字，看起來年輕、懂得享受的人也更好運。當中有兩大生肖特別樂在其中，第一個是屬虎的人，完全躺平旁觀世界紛擾；第二是屬猴的人，會不停有玩樂機運，例如發現便宜機票、朋友邀約，讓他們樂得玩個過癮。

生肖 牛｜蛇

其他的生肖則各自有不同的旺運，索艾克屬牛，簡少年表示，屬牛的人帶旺身旁年長的合作夥伴，並能夠得到對方的幫助。唐綺陽屬蛇，簡少年點出蛇在今年會更上一層樓，尤其是容易生孩子，也有買房置產的機會。

生肖 雞

心理師周慕姿屬雞，做事能夠事半功倍。簡少年說，屬雞的人被貴人包圍，只要有新的念頭，周遭的人都已經準備好，彷彿「全天下都在幫助你」，躺著都能前進。周慕姿笑說，2026年什麼都可以躺平，「前額葉一定要工作」，要讓自己遇到事情能夠理智判斷。唐綺陽也在網友問題中提到，提醒新的一年同盟互助結構會改變，所以要更有自我，把自己的見解說出來，不要人云亦云。

簡少年分析屬雞的周慕姿貴人運非常旺。

索艾克也準備了心理測驗，讓簡少年、周慕姿、唐綺陽一起看看「新的一年會有什麼好事發生」。周慕姿在兩個選項之間猶豫，其中包括象徵新的一年會帶來智慧覺醒和身心修復，正好符合她近年努力覺察自身情緒。而她和簡少年最後都選擇了相同的選項，代表新的一年有機會突破瓶頸，還有遠行方面的好運。唐綺陽則是測出新的一年有滿滿的幸福感，感情滋潤且生活穩定，正好都是充滿正能量的方向。