簡廷在專題演講 揭開迪士尼成功的魔法細節

記者蔣謙正/綜合報導

桃園自強扶輪社元月份例會，8 日特別邀請豪門國際開發股份有限公司董事長簡廷在擔任主講人，簡董以「迪士尼成功的魔法細節」為題，深入剖析全球最具影響力主題樂園背後，鮮少被看見卻決定成敗的關鍵細節。

豪門國際董事長簡廷在專題演講～揭開迪士尼成功的魔法細節。（簡廷在提供）

簡廷在指出，迪士尼之所以能歷久不衰、讓全球旅客一再回訪，關鍵不在於規模的龐大，而在於每一處被精心設計、卻常被忽略的細節。這些細節不僅形塑沉浸式體驗，更成為品牌能夠長期複製與延續的核心力量。

廣告 廣告

簡廷在現任豪門國際開發股份有限公司董事長，長年深耕大型主題樂園、城市景觀與商業空間整合設計，設計足跡遍及美國加州、新加坡等地，並曾實際參與 迪士尼樂園、環球影城 等世界級指標專案，負責整體空間規劃與細節設計，成功將藝術、美學與商業價值高度整合。

自強社全體會員深受感動與啟發，專講內容深獲與會者共鳴，了解世界級主題樂園的成功祕密。（簡廷在提供）

透過第一線國際實務經驗，簡廷在於演講中分享迪士尼如何以「故事思維」作為空間與品牌的靈魂，並透過系統化管理，使魔法不只存在於單一場域，而能長期複製、穩定延續。演講內容不僅聚焦於主題樂園經營，更延伸至企業管理與團隊領導。簡董強調，真正決定成敗的，往往不是表面可見的亮點，而是背後看不到、卻不可或缺的細節與制度。

他以自身創業歷程分享人生與事業的座右銘精神，從「寒門與豪門」的對比談起，說明只要具備勤奮、毅力與持續創新的精神，「勤，能使泥沙變黃金」。從二十歲立志打造世界級主題公園開始，便一路腳踏實地追逐夢想，將願景化為具體成果。

簡董事長進一步分享成功關鍵的八大信念，包括：勞力與腦力並重、責任與原動力、毅力是成功之母、不斷創新與革新、勇於追求夢想、團隊合作的力量、建立良好制度以永續經營，以及與高端市場為伍，打造歷經百年仍不凋零的藝術建築。

自強社全體會員深受感動與啟發，專講內容深獲與會者共鳴，了解世界級主題樂園的成功祕密。（簡廷在提供）

他指出，企業的巨大成功，除了拼搏奮進與上下一心，更源於無可取代的使命感，希望每一件作品都能成為經典，經得起時間考驗，成為世界各地永恆的風景。

簡廷在最後以「水管經濟」取代「水桶經濟」作為總結，強調透過制度、團隊與系統化思維，讓價值不斷流動、影響持續擴散，這正是迪士尼魔法得以長存的真正關鍵。

桃園自強扶輪社社長楊惠萍感謝 簡廷在董事長參加例會，並帶來一場精彩而深刻的分享，從藝術到文化、從視覺到心靈，讓大家收穫了五感的豐盛與內在的滋養。這不僅是一場知識的交流，更是一場心靈的喚醒與感動。簡廷在董事長以行動與高度，為大家開啟了一扇重新看見世界的窗，也讓我們對美、對文化、對未來有了更深層的思考。