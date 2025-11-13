簡廷芮不認出軌「尪也挺好妻子」！范姜彥豐火大開嗆5字網猜真相

娛樂中心／綜合報導



藝人范姜彥豐10月爆出老婆粿粿與棒棒堂人氣成員「王子」邱勝翊婚內出軌，來回交戰粿粿、王子的打臉回應，更進一步激起網路討論，甚至因為取消追蹤同樣美國行的簡廷芮，牽扯出簡廷芮與王品澔的關係疑雲，簡廷芮老公賴冠儒公開挺老婆、簡廷芮更兩次澄清外界猜測並非事實，沒想到最近范姜彥豐「公開喊1句」又引發外界聯想了。





同行藝人簡廷芮也因為「美國行」傳聞被捲入風波，丈夫賴冠儒發文力挺，強調夫妻間絕無欺騙。（圖／翻攝自IG@crown_ru）

簡廷芮老公賴冠儒力挺老婆簡廷芮，公開發文表示結婚五年「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚」，他澄清目前夫妻間「從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法」，也希望外界不要再有不實謠言影響「無辜受害者」，針對網路上有造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動，更稱讚簡廷芮是「好妻子」。





簡廷芮（右二）被指與王品澔（右一）有私情，本人發文澄清是不實謠言。（圖／翻攝自prince_pstar@IG）





簡廷芮隨後也在個人經營IG二度澄清，提到近期因許多捕風捉影的報導與評論，對她的生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」，她不說話是因為自己知道這些是「沒發生的事，」，不相信的人依舊會繼續謾罵，但她現在必須站出來守護，也希望外界不要再轉發沒有根據的爆料，同時也感謝老公對自己的信任與支持。





范姜彥豐爆出粿粿、王子婚內出軌關係後，本人就常針對相關人士聲明一一打臉。（圖／翻攝自zack_fanchiang@IG）

范姜彥豐從爆出粿粿與王子婚內出軌內幕後，就常針對粿粿、王子等人回應聲明，直接發文打臉，也曾在粿粿公開17分影片後，親回應指出粿粿「用謊言和誇飾來掩蓋事件真相」，而今簡廷芮丈夫站出來、簡廷芮本人二度澄清，根據《三立新聞網》報導，范姜彥豐在IG便利貼寫下5字「說謊姊妹組」，又讓外界猜測范姜彥豐的真實用意了。





