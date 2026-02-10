簡廷芮再爆婚姻危機？老公疑被神隱全家福照中 他震驚回應了

女星簡廷芮去年捲入「粿王風波」，遭點名和同遊美國的男星王品澔互動曖昧，當時在老公賴冠儒出面力挺之下，風波逐漸平息，簡廷芮這段時間也時常曬出一家四口的天倫照。未料，兩人近期再遭週刊爆出婚姻危機，指出簡廷芮爸爸的社群已經許久未見女婿的身影，對此，賴冠儒也親自回應了。

女星簡廷芮去年捲入「粿王風波」，遭點名和同遊美國的男星王品澔互動曖昧。（圖／翻攝IG dewichien）

根據《鏡週刊》報導指出，有熟悉簡家的人士透露，簡廷芮爸爸在女兒新聞風波平息後，時常住在台北幫忙顧小孩，不過時常會在社群平台曬出全家福照的簡爸，近期已經好一段時間沒有PO出女婿的畫面，據悉，，簡廷芮老公最後一次出現在簡家全家福照中，已經是去年8月，當時「粿王風波」尚未全面爆出。

根據《壹蘋新聞網》報導，簡廷芮老公被問及婚變傳言時，先是驚訝表示：「蛤？沒有婚變，都跟之前一樣好。」接著進一步回應，自己和平時一樣會去參加簡家的家族聚會，感情並沒有改變，否認婚姻出現危機傳聞。

簡廷芮老公近期被週刊指出消失在簡家全家福中。（圖／翻攝IG dewichien）

事實上，簡廷芮老公在去年老婆捲入「粿王風波」時，就曾強硬發聲護妻，強調兩人結婚5年，相處與信任只有彼此最清楚，「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法」。並希望外界別再有不實謠言去影響無辜的受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動。鍵盤能殺人但請對自己的言行負責，只盼謠言止於智者」。

簡廷芮老公去年就曾發聲護妻，捍衛婚姻。（圖／翻攝IG dewichien）

