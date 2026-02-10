簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光

娛樂中心／綜合報導

去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。

簡廷芮（右）去年12月和老公賴冠儒（左）同框，但在家人的社群上則幾乎已沒看到老公。（翻攝自簡廷芮IG）

相關消息曝光後，根據《壹蘋》報導指出，賴冠儒親自回應婚變傳聞，他聽聞消息時先是愣了一下，隨即否認夫妻感情出現問題，強調「沒有婚變，都跟之前一樣好」。針對外界質疑他已不再出現在岳父的社群動態中，賴冠儒也表示，自己依然會參加簡家家族聚會，否認婚姻陷入冷凍期的說法。

簡廷芮（右）為了宣傳王子的服飾品牌，和王品澔（左）拍攝宛如情侶的寫真照。（翻攝自簡廷芮IG）

回顧去年「粿王風暴」延燒期間，簡廷芮與粿粿、王子、王品澔一同赴美的行程成為焦點，其中她與王品澔的互動也一度被外界放大檢視。不同於其他當事人選擇正面交鋒，賴冠儒當時選擇公開護妻，發聲直言夫妻之間「沒有任何介入、欺騙」，更稱讚簡廷芮是相當有責任感的好媽媽、好妻子，成功為妻子止血。

在賴冠儒護航下，簡廷芮逐漸淡出公眾視野，將生活重心轉回家庭與孩子，去年耶誕節前後也曾低調分享一家人合照。然而《鏡週刊》報導，近來有知情人士注意到，向來樂於在社群分享家庭生活、過去不時「曬女婿」的簡廷芮父親，已許久未再PO出包含賴冠儒的全家福照。賴冠儒最後一次出現在相關照片中，時間點正好落在去年8月、粿王事件尚未全面引爆之際，也因此讓外界開始出現婚姻生變的聯想。

對於各種揣測，除賴冠儒親自否認外，去年簡廷芮經紀人也已出面澄清，表示相關傳聞並非事實。至於夫妻近況，是否僅是生活重心轉低調，仍有待當事人後續說明。

