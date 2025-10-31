簡廷芮切割美國團「不倫另一對」 小開老公硬起來挺了

簡廷芮老公賴冠儒態度強硬，轉發貼文力挺護妻，強調別再影響家庭。（翻攝網路）

范姜彥豐口中讓粿粿、王子出事的「美國團」風波延燒不斷，簡廷芮也被捲入，外界更揣測她與王品澔關係曖昧。對此，簡廷芮的製造業小開老公賴冠儒轉發她聲明，硬起來喊話：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

由此可知，賴冠儒的護妻心切，才轉發她的聲明力挺，也等於以自己也「絕對不會支持任何不當行為」，然後同意簡廷芮的生活重心在家庭與工作。

只是簡廷芮所謂「一段時間未聯繫的朋友」，也在網上引來批評，大意是認為身為一個成人，在「美國團」中不太可能會沒注意到其中的粿粿、王子不對勁，而且一出事就切割到底，也明顯力圖自保而已。

簡廷芮與賴冠儒之所以如此態度強硬，因為范姜彥豐退追她與王品澔，加上狗仔葛斯齊與天后闆妹暗示「另有一對出軌」，而遭懷疑牽扯其中；尤其更稱等幾天有消息，也只能讓時間來明了。

