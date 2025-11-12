簡廷芮否認「偷吃王品澔」！范姜彥豐不忍了直接開嗆：說謊姊妹組
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
范姜彥豐上月29日在社群突發爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而風波延燒至今，同一群好友中的簡廷芮和王品澔也陷入不倫風波，更有週刊報導兩人的訊息被抓包，儘管女方老公賴冠儒公開力挺太太，但外界似乎認為他是為了事業及形象隱忍，而簡廷芮也二度表示相關指控皆為抹黑。不過近日范姜彥豐在個人IG便利貼上寫下「說謊姊妹組」，引發聯想。
簡廷芮丈夫賴冠儒昨（11）日在社群發文表示：「結婚第五年，無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。很感謝大家的關心，我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。只希望別再有不實謠言去影響無辜的受害者，造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動。鍵盤能殺人但請對自己的言行負責，只盼謠言止於智者。辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。」
相隔數小時，簡廷芮也二度回應指控，稱近期諸多報導對她的人生造成極大影響，面對越發嚴重的抹黑、攻擊，選擇不回應是因為知道澄清不完，不過「我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們」，她希望媒體能據實報導，不該再波及無辜的人。她最後也感謝丈夫一路上的信任與支持，並補充「就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」。
不過，范姜彥豐最近透過IG的便利貼功能簡短寫下「說謊姊妹組」，讓外界產生無限猜想。他日前也被民眾發現明顯消瘦，一個人在台北市知名餐廳默默吃著螺獅粉，令粉絲擔憂其身心狀況，陸續到他的社群平台留言替他加油打氣。
更多FTNN新聞網報導
簡廷芮爆偷吃王品澔！小開老公在IG上「只出現3次」 網嘆：滑下去滿滿的王子
還敢當小王？王子事業重創「遭爆分手粿粿」 無力賠償1600萬超慘
疑似粿粿王子「浴室裸體相擁照」瘋傳 網揭拍照心態：蒐集戰利品
其他人也在看
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子跟粿粿去完美國「秒向她提分手」！《全明星》女星當地下正宮成隱藏苦主
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐日前以影片爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），抖出粿粿在與王子、簡廷芮、王品澔等人一起去了美國玩後變了樣，今（1...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
簡廷芮遭爆曖昧王品澔！關鍵對話被發現 老公護妻力挺藏內幕
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐近期爆出妻子粿粿婚內出軌王子，話題持續發酵，且有眼尖網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮和王品澔，讓兩人被質疑是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
週刊爆遊美另一對「曖昧王品澔」 簡廷芮向老公道歉：沒發生的澄清不完
范姜彥豐、粿粿與王子（邱勝翊）之間的婚內情風波越演越烈，就連與他們同行美國的「王子幫」成員也被網友點名，加上有狗仔爆料「出軌的還有另一對」。據《鏡週刊》報導，被疑「另一對出軌」的是簡廷芮與王品澔，但老公賴冠儒因為是製造業小開，還有家業要經營，且夫妻倆在結婚四週年、五週年，都接下婚戒業配，不想讓八卦影響到事業，於是選擇暫時不發作，讓簡廷芮暫時躲過了婚變這一關。對此，賴冠儒11日在IG聲明表示，謠言止於智者。太報 ・ 21 小時前
還敢當小王？王子事業重創「遭爆分手粿粿」 無力賠償1600萬超慘
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐上月29日在社群突發爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而深陷不倫風波的王子形象...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
粿粿搬錢救王子3／王子成小王「事業、感情全成爛帳」 親出席協商低姿態
在失去所有工作後的王子，經濟勢必陷入困頓，也就是他在事件曝光前極力避免的情況，據悉，當時他在與范姜彥豐協商時，態度相當誠懇，每次都是親自出席，並擺出道歉姿態，多方皆認可他放軟的心意，罕見堪稱是個「有口皆碑的小王」。另有一說，王子與粿粿也已暫無聯絡，傳出黯然分手。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
遊美出軌另一對1／「曖昧關鍵對話被發現」 簡廷芮小開老公仍發聲力挺有隱情
隨著粿粿外遇王子邱勝翊全面炸開，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜彥豐離婚協議談判破局！粿粿一舉動讓他不忍了
范姜彥豐公開爆料愛妻粿粿婚內出軌王子後，指出三人私下多次協商，無奈未達成共識，至於會破局的最大原因，傳出是粿粿想幫王子扛下8百萬賠償金，讓范姜彥豐嚥不下這口氣，關係徹底決裂。中時新聞網 ・ 7 小時前
吳宗憲開金口：粿粿該淨身出戶！ 自曝早看見范姜離婚官司未來發展
他進一步提到范姜彥豐要求離婚賠償1200萬元一事，先說「粿粿要淨身出戶」，同時表示：「有個行情大概是這樣，要平息人家的怒火嘛。」強調自己對三人都抱持關心態度，也呼籲：「上法院前不如先給我一通電話。」吳宗憲直言「在愛情面前，誰不卑微」，他說當時會直播是臨時被公...CTWANT ・ 3 小時前
簡廷芮解釋沉默不發聲原因 「向老公道歉」無端被捲入
簡廷芮因為好友粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，遭網上臆測與同遊美國的王品澔關係不單純，僅管她已於上月（10）底發文自清，仍有不少討論聲音在網路發酵。繼簡廷芮老公賴冠儒於上午發聲後，簡廷芮晚間6點半左右，也發文解釋為何這段期間選擇沉默。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
爆出三角戀！王子與粿粿美國行返台後變心 「她」遭王子斷崖式分手
（娛樂中心／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿婚內曖昧事件延燒之際，外界也開始追查這段關係背後的時間線。據知情人士 […]引新聞 ・ 5 小時前
簡廷芮不認出軌「尪也挺好妻子」！范姜彥豐火大開嗆5字網猜真相
娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐10月爆出老婆粿粿與棒棒堂人氣成員「王子」邱勝翊婚內出軌，來回交戰粿粿、王子的打臉回應，更進一步激起網路討論，甚至因為取消追蹤同樣美國行的簡廷芮，牽扯出簡廷芮與王品澔的關係疑雲，簡廷芮老公賴冠儒公開挺老婆、簡廷芮更兩次澄清外界猜測並非事實，沒想到最近范姜彥豐「公開喊1句」又引發外界聯想了。民視 ・ 3 小時前
吳宗憲談粿粿婚變風波！預估法院判決金額 直言王子難翻身
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導范姜彥豐與粿粿的婚邊風波持續延燒，對此，綜藝天王吳宗憲先前曾在直播中談及此事，而今（12）日他現身羅志祥與何美主持的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
吳宗憲公開預言「粿粿、王子難翻身」！分析內幕：女方淨身出戶
「綜藝天王」吳宗憲今（12）日以嘉賓身分登上中天綜藝節目《綜藝OK啦》，跟羅志祥、何美同台受訪。日前范姜彥豐在社群踢爆老婆粿粿與王子邱勝翊有不當的男女關係，事後談判破局，三方已走上法院。吳宗憲今針對此事，表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，這種東西是有行情的，不要掙扎了，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。中時新聞網 ・ 3 小時前
「粿王」另1組？傳簡廷芮老公發現證據「為業配忍下」本人發聲
娛樂中心／綜合報導粿粿、王子日前在爆發偷吃後，過去兩人與其他友人美國行的社群互動細節，幾乎被網友翻遍。對此，傳出美國行成員中，還有另一對類似組合，在眾多猜測中，藝人簡廷芮、王品澔屢屢被點名；如今傳出簡廷瑞老公賴冠儒，其實早就知情，之所以選擇隱瞞，是因為工作與業配。對此，賴冠儒在社群再次發文，強調會採取法律行動。民視 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
遊美出軌另一對／掩護粿粿「不當行為」回力鏢 簡廷芮、王品澔私情曝光全因人妻大嘴巴
范姜彥豐掀出驚天家醜後，網友發現他也同步取消追蹤簡廷芮和王品澔，這兩人被疑是協助隱瞞粿粿、王子邱勝翊的幫凶，不過背後還有更大的八卦，據悉簡廷芮也搭上王品澔，而且消息會外洩，是因為粿粿跟簡廷芮那遮掩不住的分享欲。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮爆曖昧王品澔簡訊被抓包！老公首出面發聲不忍了 婚姻現況曝
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。但今天週刊報導其實已有簡廷芮曖昧王品澔的關鍵對話證據被發現，而女方老公賴冠儒雖然知情但選擇隱忍，全是為了家庭和事業。對此簡廷芮剛也轉發限動回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前