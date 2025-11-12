簡廷芮否認「偷吃王品澔」！范姜彥豐不忍了直接開嗆：說謊姊妹組

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

范姜彥豐上月29日在社群突發爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而風波延燒至今，同一群好友中的簡廷芮和王品澔也陷入不倫風波，更有週刊報導兩人的訊息被抓包，儘管女方老公賴冠儒公開力挺太太，但外界似乎認為他是為了事業及形象隱忍，而簡廷芮也二度表示相關指控皆為抹黑。不過近日范姜彥豐在個人IG便利貼上寫下「說謊姊妹組」，引發聯想。

近日范姜彥豐在個人IG便利貼上寫下的「說謊姊妹組」引發聯想。（圖／賴冠儒IG、范姜彥豐IG）

簡廷芮丈夫賴冠儒昨（11）日在社群發文表示：「結婚第五年，無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。很感謝大家的關心，我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。只希望別再有不實謠言去影響無辜的受害者，造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動。鍵盤能殺人但請對自己的言行負責，只盼謠言止於智者。辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。」

相隔數小時，簡廷芮也二度回應指控，稱近期諸多報導對她的人生造成極大影響，面對越發嚴重的抹黑、攻擊，選擇不回應是因為知道澄清不完，不過「我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們」，她希望媒體能據實報導，不該再波及無辜的人。她最後也感謝丈夫一路上的信任與支持，並補充「就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」。

不過，范姜彥豐最近透過IG的便利貼功能簡短寫下「說謊姊妹組」，讓外界產生無限猜想。他日前也被民眾發現明顯消瘦，一個人在台北市知名餐廳默默吃著螺獅粉，令粉絲擔憂其身心狀況，陸續到他的社群平台留言替他加油打氣。

