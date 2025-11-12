簡廷芮喊冤沒偷吃 范姜彥豐IG開酸「說謊姐妹組」
藝人范姜彥豐日前拍片指控粿粿在婚內與邱勝翊（王子）互動越界，4月與「粿王」同遊美國的簡廷芮與王品澔也被捲入風波。雖簡廷芮否認與王品澔曖昧，丈夫賴冠儒也澄清外界猜測皆非事實，但范姜彥豐卻在IG便利貼留言「說謊姐妹組」，再度引發外界熱烈討論。
簡廷芮於10月31日發表聲明，表示已與被范姜彥豐指控介入婚姻的王子「一段時間未聯繫」，並稱自己是看新聞才得知粿粿婚變。11日再次於社群平台吐露心聲，坦言近期因外界評論與報導，生活、家庭、工作都受到極大影響。
賴冠儒則於社群平台強調，5年婚姻從未有任何介入或欺騙，並表示將對造假的對話紀錄及惡意詆毀採取法律行動。並向妻子簡廷芮溫情喊話：「妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。」盼謠言平息。
范姜彥豐則透過IG的便利貼功能表示「說謊姐妹組」疑指粿粿及簡廷芮，但相關當事人目前均未回應此事。
