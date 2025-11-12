簡廷芮捲不倫疑雲！老公遭抓「IG貼文只出現3次」 連王子都不如
藝人粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，事件持續延燒，同行出遊的簡廷芮與王品澔也被質疑互動過於親密。對此，簡廷芮與老公賴冠儒雙雙發聲，強調彼此間沒有任何欺騙或介入，但網路上仍議論不斷，甚至有網友翻出她的IG版面，統計出老公出現在貼文的次數竟遠不如王子，引發討論。
有PTT網友統計指出，簡廷芮近期IG共發布36篇貼文，其中老公賴冠儒只出現3次，其中兩篇還是在風波爆發後才上傳，唯一一篇是在父親節當天發文祝賀。該網友進一步分析她的貼文排序是「小孩 > 王子 > 冠儒」，甚至連與王品澔的合照都比老公多，讓不少人質疑兩人之間的關係是否真的如聲明中所說的感情穩定。
在風波爆發後，賴冠儒第一時間在社群上發文力挺妻子表示：「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。」強調夫妻間一直都很好、從沒有任何欺騙，隨後簡廷芮也轉發貼文，坦言這段時間的捕風捉影讓生活壓力極大，自己選擇沉默是因為沒發生的事再怎麼澄清都澄清不完，並感謝老公始終信任與支持，希望風波能早日平息。
然而網友仍不買單，紛紛留言：「如果是已婚有小孩的女星，業配內容應該更偏向家庭取向，不可能老公只出現三次。」更有人酸賴冠儒「戴好帽子、戴滿不要摘」，甚至比對王品澔的外型條件嘲諷：「26歲、189公分帥弟，從照片就能看出誰比較重要。」
更多鏡報報導
簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字
吳宗憲勸粿粿淨身出戶！分析離婚官司關鍵發展 喊話范姜：天涯何處無芳草
手機睡前可不可以充電？專家曝「電量100%才慘」…延長電池壽命5守則一次看
其他人也在看
列舉沈伯洋選台北市長「十理由」 粉專酸爆：蔣萬安最怕的男人
2026地方選舉誰將代表民進黨參選台北市長倍受矚目。擁有13萬追蹤者的臉書粉專「政客爽」今（12）日發文列舉「必須支持沈伯洋參選台北市長的十大理由」，包括沈聲稱大陸「可透過你看的A片掌握政治立場」，能強化資安隱私治理成為「資安天眼市長」，且沈還是「紅色供應鏈接班人AKA現代紅孩兒」。中天新聞網 ・ 6 小時前
為詩人零雨獻上花束 童子賢：有文字與詩的世界，比只有AI與半導體更豐富
印刻文學今（12）日於台北舉行《零雨作品集》新書發表會，收錄詩人零雨以40年創作歲月凝鍊而成的十部詩集，而現場群賢雲集，包括文化部長李遠、和碩科技董事長童子賢、前考試院長黃榮村、詩人羅思容等人共同見證，其中童子賢表示，「有文字與詩的世界，仍比只有AI與半導體的世界更豐富溫暖。」李遠坦言，他自己也是零雨詩的長期讀者，並現場朗誦多首零雨詩作，包括〈頭城—悼F〉、......風傳媒 ・ 8 小時前
愛雅「挺6月孕肚」飛首爾 嗨喊：睽違兩年的假期
娛樂中心／李筱舲報導藝人愛雅（舊藝名：張艾亞）於2022年與認識超過15年的圈外男友結婚，並在今年8月公開懷孕的喜訊。近日，懷孕6個多月的她，在社群平台上曬出成為媽媽後的第一趟海外旅遊照，而她懷孕後的好狀態也讓不少網友誇讚：「好美啊！」。民視 ・ 8 小時前
酒廠千金懷孕出血被醫警告「別走路」自嘲：這是什麼脆弱體質
雲林知名酒廠千金、前網紅團體「在不瘋狂就等死」成員亞亞（鄭羽凡）近日在社群平台Threads分享孕晚期生活，引發粉絲關注。亞亞6月底公開結婚及懷孕喜訊後，曾舉辦性別派對揭曉肚中寶寶是男孩。她坦言，看到其他孕媽咪能自在跑跳，心裡相當羨慕，卻因自身孕期狀況較為敏感，被醫生多次警告「不要走路」。中時新聞網 ・ 8 小時前
余祥銓模仿周湯豪耍帥笑翻網 白背心墨鏡造型展現反差幽默
資深藝人余天、李亞萍的兒子余祥銓，自2023年與小12歲愛妻柔柔結婚，於同年11月迎來愛女「小元寶」後，家庭生活幸福甜蜜，經常透過社群平台分享日常。近日余祥銓再度展現幽默一面，釋出一段模仿歌手周湯豪的短片，誇張的神情與逗趣的肢體語言，讓網友們笑到不行。中時新聞網 ・ 8 小時前
快訊／遭爆「遊美出軌」！曖昧王品澔 簡廷芮不忍真實心情全吐
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，今更被週刊報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」稍早簡廷芮再度發聲，發文吐露心聲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈伯洋被中國通緝卻被奚落 作家籲台派：沒時間網內互打
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。作家顏擇雅發現，不少帳號因此事件開始奚落沈伯洋，籲台派別網內互打，不然只會讓中國高興。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字
繼粿粿與王子（邱勝翊）爆出偷情後，同遊美國的簡廷芮與王品澔也被指是出軌另一對，簡廷芮與老公賴冠儒雙雙發聲否認，表示要捍衛家庭，而爆出妻子粿粿外遇的范姜彥豐疑似開嗆，在IG便利貼上發聲：「說謊姐妹組。」雖沒指名道姓，但時機點相當耐人尋味。鏡報 ・ 19 小時前
簡廷芮「曖昧對話曝光」？ 老公力挺疑考量2因素
粿粿遭老公范姜彥豐控訴對婚姻不忠，不僅出軌共同好友王子，疑似兩人在浴室的不雅照，還在網路上瘋傳，先前范姜彥豐不滿好友知情不報，同步取消追蹤相關友人，遭疑是此事件的最大幫兇，沒想到背後還有其他內幕，據悉消息會外洩，也是因為粿粿跟簡廷芮會彼此分享私密的心事。中時新聞網 ・ 1 天前
又在嘴砲？才嗆「被民進黨害死」 館長便當店宣布復活：氣死你們！
網紅館長陳之漢昨（11）日還在開直播嗆粉絲不捧場產品，還宣稱要把旗下便當品牌「True飯」收攤，還嗆「真的被偉大的民進黨害死」；結果來個回馬槍，今日晚上又宣布便當店繼續營業，還嗆「有沒有！我就說我永遠都會有流量，繼續開便當店氣死你們」。消息一出，網友相當傻眼，嗆館長「愛牽拖一堆理由，根本是要情勒！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 19 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 9 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 21 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前