簡廷芮捲不倫疑雲！老公遭抓「IG貼文只出現3次」 連王子都不如

簡廷芮和王品澔傳出曖昧情，無法平息外界聲浪。IG@dewichien

藝人粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，事件持續延燒，同行出遊的簡廷芮與王品澔也被質疑互動過於親密。對此，簡廷芮與老公賴冠儒雙雙發聲，強調彼此間沒有任何欺騙或介入，但網路上仍議論不斷，甚至有網友翻出她的IG版面，統計出老公出現在貼文的次數竟遠不如王子，引發討論。

有PTT網友統計指出，簡廷芮近期IG共發布36篇貼文，其中老公賴冠儒只出現3次，其中兩篇還是在風波爆發後才上傳，唯一一篇是在父親節當天發文祝賀。該網友進一步分析她的貼文排序是「小孩 > 王子 > 冠儒」，甚至連與王品澔的合照都比老公多，讓不少人質疑兩人之間的關係是否真的如聲明中所說的感情穩定。

網友統計簡廷芮IG版面。翻攝threads

在風波爆發後，賴冠儒第一時間在社群上發文力挺妻子表示：「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。」強調夫妻間一直都很好、從沒有任何欺騙，隨後簡廷芮也轉發貼文，坦言這段時間的捕風捉影讓生活壓力極大，自己選擇沉默是因為沒發生的事再怎麼澄清都澄清不完，並感謝老公始終信任與支持，希望風波能早日平息。

簡廷芮和老公共同發文。翻攝IG@dewichien

然而網友仍不買單，紛紛留言：「如果是已婚有小孩的女星，業配內容應該更偏向家庭取向，不可能老公只出現三次。」更有人酸賴冠儒「戴好帽子、戴滿不要摘」，甚至比對王品澔的外型條件嘲諷：「26歲、189公分帥弟，從照片就能看出誰比較重要。」



