簡廷芮捲出軌風波1個月！感性發聲：謝謝每一份理解和力量

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

女星簡廷芮先前遭爆與王品澔疑似出軌，當時她的老公曾霸氣發聲「彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法」。如今迎來2026年，簡廷芮在昨（12/31）也感性發聲了。

簡廷芮昨（12月31日）透過IG感性發聲：「謝謝每一份理解和每一份力量。」（圖／簡廷芮 IG）

簡廷芮昨日在IG寫下：「謝謝一路陪在身邊的家人朋友，謝謝每一份理解和每一份力量。也謝謝所有關心、支持我的人，你們的存在，讓很多時刻變得溫柔...」

展望2026年，她也積極喊話：「2026會帶著感謝繼續往前，願大家都能夠平安、健康」。並在文中附上自己健身的照片，展現出對待生活自律的態度。

