簡廷芮捲曖昧風波神隱2周 一家四口遊樂園最新狀態曝

演藝圈近日掀起婚變風暴，藝人范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），震撼外界。隨後同行赴美的簡廷芮也被外界質疑婚姻生變，相關傳聞四起。然而簡廷芮與老公賴冠儒先後公開澄清，強調感情穩定，希望外界停止無端揣測。沉澱2周後，簡廷芮近日在社群更新，展露燦爛笑容，疑似間接曝光近來心情狀態。

風波爆發兩周後 簡廷芮露面曬全家遊樂園同遊照，她與老公帶著一雙兒女前往遊樂園享受親子時光，簡廷芮在Instagram中分享影片，可見全家一起乘坐遊樂設施，一輛綠色的遊樂園列車正緩緩前進，簡廷芮在前方拿著手機自拍，對著鏡頭露出燦爛笑容，後方老公抱著兒子，看到鏡頭也露出開心笑容；另一段畫面，則是記錄下簡廷芮與女兒、兒子坐在旋轉木馬上的開心模樣，而簡廷芮也轉發「老公視角」拍攝的影片，一家人相當甜蜜幸福。

回顧先前爭議，簡廷芮曾發文強調外界無根據的影射，對生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」。

老公賴冠儒也同步聲援，強調兩人「一直都很好」，盼外界停止散播不實揣測，「結婚第五年，無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。很感謝大家的關心，我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。只希望別再有不實謠言去影響無辜的受害者，造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」。

