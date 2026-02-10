簡廷芮捲「粿王偷吃」爆婚變！老公消失家族聚會11字發聲

簡廷芮捲入「粿王偷吃」，夫妻發聲否認婚變。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）





范姜彥豐爆出粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）外遇，一趟美國行成了偷吃關鍵，同行的已婚女星簡廷芮也捲入曖昧王子與王品澔風波，但簡廷芮夫妻發聲否認。週刊今（10）日再爆出，簡廷芮的老公賴冠儒消失在家族聚會當中，爆出婚變消息；對此，賴冠儒則是發聲否認。

簡廷芮爆出與鮮肉男星王品澔曖昧美國行之後，夫妻倆曾共同發聲：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」不過根據《鏡週刊》報導，熟悉簡家的人士透露，已經許久沒看見她的老公賴冠儒與簡家人聚會，常「曬女婿」的簡廷芮父親，曝光的全家福中也不見賴冠儒蹤影。

賴冠儒最後一次出現在簡廷芮父親曬出的全家福，時間點落在去年8月，當時「粿王偷吃」事件還未爆出，如今女婿消失在簡家聚會被傳婚變；根據《壹蘋》報導，賴冠儒聞訊「蛤？」了一聲好驚訝，否認婚姻出現裂縫：「沒有婚變，都跟之前一樣好。」強調仍然有出席家族聚會。



