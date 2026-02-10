簡廷芮捲「粿王風波」再傳婚變 老公賴冠儒被疑消失家族聚會！親自發聲吐實情

簡廷芮（右）與賴冠如再傳婚變。翻攝IG @dewichien

簡廷芮去年捲入粿粿婚外情王子風波，被指與同遊美國的王品澔有曖昧，但簡廷芮與老公賴冠儒多次發聲否認。《鏡週刊》再爆出，賴冠儒疑似消失簡廷芮家族聚會，婚變傳聞再起。對此，賴冠儒也回應媒體。

根據報導指出，簡廷芮的爸爸過去經常「曬女婿」，不過上一次賴冠儒出現在岳父的社群上，已經是去年8月、「粿王風波」引爆前，賴冠儒這段時間疑似消失簡家的家庭聚會，後來簡廷芮捲入「粿王風波」

簡廷芮（左）與王品澔曾傳曖昧。翻攝IG@dewichien

賴冠儒否認婚變！一直都有出席聚會

對於婚變傳聞，賴冠儒受訪時覺得很疑惑，並說：「沒有婚變，都跟之前一樣好。」對於沒有出現在岳父社群。賴冠儒也解釋，自己一直都有出席家族聚會，否認婚變傳聞。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

對大S喊：重生了！S媽驚傳找律師防堵具俊曄爭產 手挽手現身墓園私下暗潮洶湧

王品澔「肉搜渣男」戰力十足 吐露「愛在心裡口難開」情感！喊話放下執念

王子吃尾牙遭范姜彥豐嗆聲4字！小煜嘆：就讓他消失 吐露對棒棒堂真實情感

范瑋琪又失言？大S墓前「1句話」扯傷心地日本 遭網炎上：不看場合說話