簡廷芮撇清不倫揣測！ 老公轉發力挺：別影響我的家庭

簡廷芮跟老公賴冠儒結婚五年，育有一子一女。（圖／翻攝IG）

范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，甚至傳出美國行出軌還有另一對，而范姜彥豐退追簡廷芮、王品澔，讓兩人都被懷疑，簡廷芮沈默三天澄清：「本人沒有與任何人有不當關係。」簡廷芮老公也轉發嚴肅回應。

有網友發現王子越矩對象不只撩粿粿，也跟已婚的簡廷芮用留言調情，更深挖他們美國行片段，發現簡廷芮更將手放在王子腿上狂抓，在網上引發討論。

簡廷芮神隱三天，稍早在社群上發聲，表示「絕對不會支持任何不當行為」、「本人沒有與任何人有不當關係」，文末並tag自己老公的帳號。

簡廷芮老公賴冠儒稍早也轉發簡廷芮的澄清文，嚴肅表示：「希望別再有不實指控影響我的家庭。」

簡廷芮老公發聲。（圖／翻攝IG）

