簡廷芮撇清出軌風波！ 范姜彥豐不忍了 5字開砲

簡廷芮與老公出面澄清風波後，范姜彥豐不忍怒嗆：「說謊姊妹組」。（圖／翻攝自范姜彥豐、簡廷芮IG）

自男星范姜彥豐爆料妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，事件引發外界熱議。隨著消息流出，當時同行美國的王品澔與簡廷芮也被牽扯進風波，讓整起事件更加複雜。對此，簡廷芮與其老公先後出面澄清，但范姜彥豐仍在IG便利貼留下「5字」，疑似暗指粿粿與簡廷芮，引發網友揣測。

據了解，簡廷芮自傳出與王品澔有染的傳聞後，一直保持神隱，直到昨（11）日才透過IG發文說明。她表示，「這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。」同時她強調，不只是以自己身份發聲，更身為母親、妻子與兒女，有責任保護家人，避免家人受牽連。

簡廷芮在文中也感謝老公的信任與支持，並表示：「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。」她更直言，「就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。」字句間透露了她對家人及婚姻的保護立場，也希望外界不要無端揣測。

同時，簡廷芮的老公也在IG發布兩人的合照，並附文說明：「結婚第五年，無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。」他強調，兩人的感情一直很好，從未有介入、「更沒有誰應該要原諒誰的說法」，並大讚簡廷芮是他心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。

不過，范姜彥豐也被發現悄悄在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」五個字，引發外界聯想，懷疑可能是在暗指粿粿與簡廷芮。儘管事件看似平息，但文字背後的暗示，仍讓整起風波看似沒有那麼簡單。

