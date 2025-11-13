簡廷芮撇清出軌風波！ 范姜彥豐不忍了 5字開砲
自男星范姜彥豐爆料妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，事件引發外界熱議。隨著消息流出，當時同行美國的王品澔與簡廷芮也被牽扯進風波，讓整起事件更加複雜。對此，簡廷芮與其老公先後出面澄清，但范姜彥豐仍在IG便利貼留下「5字」，疑似暗指粿粿與簡廷芮，引發網友揣測。
據了解，簡廷芮自傳出與王品澔有染的傳聞後，一直保持神隱，直到昨（11）日才透過IG發文說明。她表示，「這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。」同時她強調，不只是以自己身份發聲，更身為母親、妻子與兒女，有責任保護家人，避免家人受牽連。
簡廷芮在文中也感謝老公的信任與支持，並表示：「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。」她更直言，「就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。」字句間透露了她對家人及婚姻的保護立場，也希望外界不要無端揣測。
同時，簡廷芮的老公也在IG發布兩人的合照，並附文說明：「結婚第五年，無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。」他強調，兩人的感情一直很好，從未有介入、「更沒有誰應該要原諒誰的說法」，並大讚簡廷芮是他心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。
不過，范姜彥豐也被發現悄悄在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」五個字，引發外界聯想，懷疑可能是在暗指粿粿與簡廷芮。儘管事件看似平息，但文字背後的暗示，仍讓整起風波看似沒有那麼簡單。
【更多東森娛樂報導】
簡廷芮「曖昧對話被發現」 小開老公力挺有隱情
吳亦凡驚傳獄中身亡！ 獄友再揭「真正死因」
趙薇遭爆胃癌離世 本人親曬近照反擊
更多熱門影音：
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
其他人也在看
簡廷芮爆曖昧王品澔證據早被抓包 老公二度發聲力挺：採取法律行動
簡廷芮、王品澔因為好有粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，關係同樣遭到臆測，今（11）更有報導指出，其實兩人的關鍵對話證據早已曝光，但簡廷芮的製造業小開老公賴冠儒之所以隱瞞，多為工作原因。對此，簡廷芮老公中度親上火線發聲，力挺老婆簡廷芮到底。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
爆曖昧王品澔！簡廷芮「向老公道歉」長文吐心情 認：已造成影響
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，不過女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮除了轉發該貼文外，也發文吐露心情，並「向老公道歉」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳宗憲開金口：粿粿該淨身出戶！ 自曝早看見范姜離婚官司未來發展
他進一步提到范姜彥豐要求離婚賠償1200萬元一事，先說「粿粿要淨身出戶」，同時表示：「有個行情大概是這樣，要平息人家的怒火嘛。」強調自己對三人都抱持關心態度，也呼籲：「上法院前不如先給我一通電話。」吳宗憲直言「在愛情面前，誰不卑微」，他說當時會直播是臨時被公...CTWANT ・ 23 小時前
簡廷芮爆偷吃王品澔！小開老公在IG上「只出現3次」 網嘆：滑下去滿滿的王子
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐上月29日突然爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而風波延燒至今，同一群好友中的...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
開酸說謊姐妹 范姜彥豐見「簡廷芮Ｘ王品澔情歌對唱」：唉呦，有點東西
范姜彥豐自揭婚變醜聞，坦言成了「綠帽小丑」，妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），後續爆出美國行另一對簡廷芮與王品澔互動曖昧，范姜彥豐更悄悄退追2人，引發聯想，眼尖網友更揪出日前他們IG情人節對唱影片，范姜彥豐留言更讓人想像空間十足。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
本刊讀者表示，10月30日在台中「Lay Low」餐廳巧遇簡廷芮跟老公賴冠儒，而同行還有簡廷芮媽媽，姊姊簡婕和妹妹簡廷倪也都攜伴參加，看起來是個溫馨的家庭局，而當時「粿王事件」已經爆發，夫妻倆仍能一同出席女方家庭活動，顯然感情依舊。據讀者表示，當天簡廷芮看起來有點疲...CTWANT ・ 1 天前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濫訴惡鄰居2／小豪宅官司多到特製「訴訟欄」 物管也受害「年換8祕書」
「基泰之星」位於中山區農安街上，緊鄰晴光商圈，基地面積435坪，總戶數329戶，大多為10坪上下小套房，屋齡16年，為在地知名小坪數豪宅社區。記者走訪，美輪美奐的大廳一隅，除了設置社區公告欄外，竟還有「訴訟欄」。彭麗慎告訴記者，社區共有3個濫訴人物，經常在社區找麻煩...CTWANT ・ 5 小時前
獨家／粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他
范姜上月29日透過影片公開指控老婆（粿粿）婚內出軌邱勝翊（王子），時間點就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後像變了個人，最後甚至不回家，據悉從那段時間至今，一直都是和粿粿從「全明星」時期培養出好交情的胡釋安在接應她，甚至提供自己的住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
黑吃黑！中國控美國盜太子集團千億比特幣
[NOWnews今日新聞]跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，價值約4605億元的12萬枚比特幣也遭美國沒收。中國網路安全機構近日指控，美國政...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
遭爆出軌王品澔！簡廷芮長文道歉老公：攻擊越來越嚴重
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星王子（邱勝翊）出軌風暴持續延燒，如今爆出「美國行」出軌還有另一對，女星簡廷芮被爆與王品澔有私情，甚至老公賴冠儒也知情、只是為了家庭選擇隱忍。對此，繼老公賴冠儒今（11日）二度發聲駁斥，簡廷芮也在沉默數天後，稍早發長文向老公道歉，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入」。民視 ・ 1 天前
詐騙包裹寄超商！店員機警拖延車手等警到場 分局長親赴頒獎金
【記者江孟謙／新北報導】三重警方日前獲報，轄內某7-11超商疑似收到詐騙包裹，店員機智拖延車手結帳速度，等待警方到場，立即拆穿車手身分並查獲詐騙包裹。隔日三重分局長黃國政親自前往該7-11門市頒發獎狀及獎金，即時感謝超商店員一同打擊詐欺犯罪。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
32年研究證實！「這類人」最會傳染肥胖：癌症接著來
肥胖不只影響外觀，更攸關健康，已有研究指出，肥胖與13種癌症有關。醫師王思恒表示，一項長達32年、涵蓋1.2萬人的前瞻性研究顯示，肥胖具有顯著的「社會傳染性」，也就是，若社交圈有人變胖，個人變胖的風險將大增，尤其摯友風險會增加171%，配偶則增加37%。「因此，謹慎交友，可以確保輕盈一生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮IG被網友抓包「老公僅出現3次」 王子曝光次數更高
藝人粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）風波延燒，同行好友也被網友檢視。與兩人關係密切的女星簡廷芮，近日也被部分網友質疑與男星互動曖昧，雖然她與老公賴冠儒皆已出面澄清婚姻穩定、否認任何不當關係，但相關話題仍在網路上掀起討論。中時新聞網 ・ 15 小時前
快訊／遭爆「遊美出軌」！曖昧王品澔 簡廷芮不忍真實心情全吐
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，今更被週刊報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」稍早簡廷芮再度發聲，發文吐露心聲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮解釋沉默不發聲原因 「向老公道歉」無端被捲入
簡廷芮因為好友粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，遭網上臆測與同遊美國的王品澔關係不單純，僅管她已於上月（10）底發文自清，仍有不少討論聲音在網路發酵。繼簡廷芮老公賴冠儒於上午發聲後，簡廷芮晚間6點半左右，也發文解釋為何這段期間選擇沉默。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐6字神預言！簡廷芮、王品澔情人節互動遭挖 他開嗆再掀戰火
粿粿偷吃王子（邱勝翊）風波持續延燒，簡廷芮也被直指曖昧「美國行」男星王品澔，週刊則爆料簡廷芮老公賴冠儒抓包兩人私情選擇隱忍。有網友發現，簡廷芮與王品澔今年3月情人節當天曾在社群發布合唱影片，隨著輿論狂燒，除了曖昧留言被挖出，也有人發現范姜彥豐當時在留言區寫下「唉唷有點東西」，如今看來就像在暗指兩人有私情。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
藍前發言人控涉「學術重大醜聞」！翁達瑞曝寄律師函：不道歉絕不寬貸
筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮，10月時遭時任國民黨發言人鄧凱勛指控其涉及「學術倫理重大醜聞遭重懲」等，陳時奮今（13）日表示，鄧凱勛至今並未提供具體證據，假裝什麼事都沒有發生。陳時奮強調，律師給鄧凱勛兩日的時間撤文道歉。若鄧凱勛執迷不悟，以為躲避就可以沒事，自己絕不寬貸。他也認為，鄧凱勛曾擔任國民黨的發言人，不應閃躲公共發言的法律責任。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前
大陸經濟穩步復甦 助攻A股回升
大陸經濟持續在低成長環境中穩步修復，法人指出，政策改革、內需消費與資金動能成為市場主要支撐。儘管短線仍面臨數據空窗與外部不確定性，但「反內捲」政策與居民高儲蓄潛能可望推動中長期市場回升。工商時報 ・ 1 天前