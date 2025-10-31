簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家

前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，對此簡廷芮透過社群IG發出3點聲明，其老公賴冠儒也強硬發聲，要大家別再影響自己的家庭。

簡廷芮（中）捲入粿粿、王子的不倫風波中。圖／翻攝自簡廷芮@IG

簡廷芮今（31）日下午於IG發出聲明，表示自己雖然與王子、粿粿、范姜彥豐都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為，且生活重心都在家庭與工作，「並沒有與任何人有不當關係」。

簡廷芮與老公發出聲明回應。圖／翻攝自簡廷芮、賴冠儒@IG

簡廷芮也提到，她與當事人都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影嘗到我的家人。她的老公賴冠儒也轉發該則聲明，「希望別再有任何不實指控影響我的家庭」。

為什麼簡廷芮會捲入這起事件，除了她曾參與粿粿的「美國行」外，有網友發現，范姜彥豐退追了當時「美國團」成員中的王品澔和簡廷芮，但胡適安、晏柔中則未被退追蹤，且還有名嘴爆料「美國團還有另一對」，因此將簡廷芮推上風口浪尖。

