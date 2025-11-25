簡廷芮爆偷吃王品澔 神隱14天近況曝光！

娛樂中心／綜合報導



前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與老公范姜彥豐婚變，被踢爆與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，連好姐妹簡廷芮也捲入偷吃風。簡廷芮不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同遊「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。簡廷芮和老公雙雙發聲闢謠，互相甜蜜喊話證明感情穩定。神隱14天後，昨（24日）她更新個人社群，最新近況曝光。





簡廷芮遭爆不倫王品澔「神隱14天」 同框尪「露齒燦笑」最新近況曝光！

簡廷芮（右2）捲入美國行風暴，被爆與王品澔（右1）曖昧。（圖／翻攝IG@prince_pstar、IG@dewichien）

粿粿與王子出軌風暴持續延燒，先前驚爆「美國行」出軌還有另一對，好友簡廷芮遭疑與同行的王品澔有私情，甚至傳出老公賴冠儒也知情。對此，簡廷芮11日在IG發長否認「近期因許多捕風捉影的報導與評論，對我生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」，強調「最後很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」。

簡廷芮（右圖下、左圖右）神隱2週，與老公（右圖上、左圖左）一同出遊。（圖／翻攝IG@dewichien）

簡廷芮發聲後神隱2週，昨（24日）她在IG限時動態曬出全家出遊的幸福畫面，與老公帶著兒女「小蘿蔔」、「小芒果」去遊樂園玩，一家人一起嗨玩旋轉木馬及雲霄飛車。簡廷芮最新近況曝光，影片中她在陽光照射下，帶著墨鏡，露出燦爛笑顏，氣色相當不錯。









