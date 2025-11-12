簡廷芮爆曖昧王品澔簡訊被抓包！老公首出面發聲不忍了 婚姻現況曝

娛樂中心／台北報導

粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。但今天週刊報導其實已有簡廷芮曖昧王品澔的關鍵對話證據被發現，而女方老公賴冠儒雖然知情但選擇隱忍，全是為了家庭和事業。對此簡廷芮跟老公剛一起發限動回應了。

粿粿（左起）今年3月與多名圈內朋友赴美旅遊，同行的有簡廷芮、王子、王品澔等人。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

簡廷芮跟老公一起透過限動發文，強調：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」簡廷芮老公更強硬表示，希望別再有不實謠言影響無辜受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」，並直言「鍵盤能殺人」。而他也藉由貼文提及夫妻結婚五週年：「辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，盼望謠言止於智者，以行動力挺妻子



廣告 廣告

其實，「粿王事件」曝光之後，也波及到簡廷芮跟王品澔，尤其是范姜彥豐大動作退追兩人IG，使他們被懷疑早就知情且幫忙隱瞞，如今又有新的爆料消息，也讓他們的社群遭到洗版，還有網友到王品澔貼文下方留言「是不是以為你們的事快石沈大海」，砲轟他裝作若無其事。但實際上，王品澔經紀公司曾強調他對這件事不知情，並聲明彼此已有段時間沒有聯絡，而簡廷芮則是在IG發聲，表示自己生活重心都放在工作跟家庭，絕對沒有跟任何人有不當關係，坦言許多狀況都是從新聞得知，呼籲大家不要過度解讀來影響她的家庭，而簡廷芮老公也轉發她的聲明力挺。

更多三立新聞網報導

癌症高峰論壇登場！他獲頒榮譽醫學博士、十大傑出名師金獎 眾星雲集

吳亦凡爆絕食身亡！獄友鬆口「真實死因」不忍了：滿足不到大哥被殺

1111光棍節！網紅CEO「突辦性別趴」不藏了 震撼宣布重大新喜訊

吳亦凡傳獄中身亡！遭爆活摘器官淪藝術館「真人標本」 網全炸鍋了



更多熱門影音：

真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！

趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片

【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵