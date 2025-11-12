簡廷芮爆曖昧王品澔簡訊被抓包！老公首出面發聲不忍了 婚姻現況曝
娛樂中心／台北報導
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。但今天週刊報導其實已有簡廷芮曖昧王品澔的關鍵對話證據被發現，而女方老公賴冠儒雖然知情但選擇隱忍，全是為了家庭和事業。對此簡廷芮跟老公剛一起發限動回應了。
簡廷芮跟老公一起透過限動發文，強調：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」簡廷芮老公更強硬表示，希望別再有不實謠言影響無辜受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」，並直言「鍵盤能殺人」。而他也藉由貼文提及夫妻結婚五週年：「辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，盼望謠言止於智者，以行動力挺妻子
其實，「粿王事件」曝光之後，也波及到簡廷芮跟王品澔，尤其是范姜彥豐大動作退追兩人IG，使他們被懷疑早就知情且幫忙隱瞞，如今又有新的爆料消息，也讓他們的社群遭到洗版，還有網友到王品澔貼文下方留言「是不是以為你們的事快石沈大海」，砲轟他裝作若無其事。但實際上，王品澔經紀公司曾強調他對這件事不知情，並聲明彼此已有段時間沒有聯絡，而簡廷芮則是在IG發聲，表示自己生活重心都放在工作跟家庭，絕對沒有跟任何人有不當關係，坦言許多狀況都是從新聞得知，呼籲大家不要過度解讀來影響她的家庭，而簡廷芮老公也轉發她的聲明力挺。
更多三立新聞網報導
癌症高峰論壇登場！他獲頒榮譽醫學博士、十大傑出名師金獎 眾星雲集
吳亦凡爆絕食身亡！獄友鬆口「真實死因」不忍了：滿足不到大哥被殺
1111光棍節！網紅CEO「突辦性別趴」不藏了 震撼宣布重大新喜訊
吳亦凡傳獄中身亡！遭爆活摘器官淪藝術館「真人標本」 網全炸鍋了
更多熱門影音：
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
其他人也在看
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮爆曖昧王品澔證據早被抓包 老公二度發聲力挺：採取法律行動
簡廷芮、王品澔因為好有粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，關係同樣遭到臆測，今（11）更有報導指出，其實兩人的關鍵對話證據早已曝光，但簡廷芮的製造業小開老公賴冠儒之所以隱瞞，多為工作原因。對此，簡廷芮老公中度親上火線發聲，力挺老婆簡廷芮到底。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遊美出軌另一對1／「曖昧關鍵對話被發現」 簡廷芮小開老公仍發聲力挺有隱情
隨著粿粿外遇王子邱勝翊全面炸開，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
爆曖昧王品澔！簡廷芮「向老公道歉」長文吐心情 認：已造成影響
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，不過女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮除了轉發該貼文外，也發文吐露心情，並「向老公道歉」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
簡廷芮解釋沉默不發聲原因 「向老公道歉」無端被捲入
簡廷芮因為好友粿粿、王子邱勝翊婚外情一事，遭網上臆測與同遊美國的王品澔關係不單純，僅管她已於上月（10）底發文自清，仍有不少討論聲音在網路發酵。繼簡廷芮老公賴冠儒於上午發聲後，簡廷芮晚間6點半左右，也發文解釋為何這段期間選擇沉默。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
簡廷芮撇清出軌風波！ 范姜彥豐不忍了 5字開砲
簡廷芮撇清出軌風波！ 范姜彥豐不忍了 5字開砲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
吳宗憲勸粿粿淨身出戶！分析離婚官司關鍵發展 喊話范姜：天涯何處無芳草
粿粿、范姜彥豐婚變持續延燒，先前吳宗憲開直播提及此事，今（12日）他現身羅志祥與何美主持的《綜藝OK啦》，坦言當時開直播是因為剛好睡不著，風波爆發過後，外界認為粿粿和王子沒有邊界感，他也表示，當初錄製《綜藝玩很大》時沒有對方特別越界的行為，他也覺得王子是很好的人，「相處久了誰知道發生什麼事？」不僅如此，他也勸粿粿淨身出戶。鏡報 ・ 20 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
簡廷芮IG被網友抓包「老公僅出現3次」 王子曝光次數更高
藝人粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）風波延燒，同行好友也被網友檢視。與兩人關係密切的女星簡廷芮，近日也被部分網友質疑與男星互動曖昧，雖然她與老公賴冠儒皆已出面澄清婚姻穩定、否認任何不當關係，但相關話題仍在網路上掀起討論。中時新聞網 ・ 12 小時前
簡廷芮曖昧合唱王品澔：我們同一種 老公哀怨「放風券」被燒！網虧綠綠的
粿粿與王子（邱勝翊）偷情曝光後，業界盛傳還有另一對，直指同遊美國的簡廷芮與王品澔，簡廷芮曾發聲明否認，老公賴冠儒也力挺，根據《鏡週刊》報導指出，賴冠儒願意原諒簡廷芮，全為顧全家庭與事業。鏡報 ・ 1 天前
匯款給女兒被行員狂阻止 她聽原因愣：因噎廢食
近年詐騙集團猖獗，銀行在處理客戶資金往來更加謹慎，也引發不少民怨。網紅「潔媽」表示，昨天去銀行匯款給女兒，竟然辦了1.5小時，行員極力阻止她匯錢，強調現在要匯款給非本人管制很嚴謹，要求她提供文件證明和對方是母女關係；潔媽無奈表示，只不過要匯一些旅費給女兒，且也不是第一次匯，忍不住大嘆「我知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？」中時新聞網 ・ 19 小時前
日本雙胞胎大胃王「罹憂鬱症」身心崩壞停活動…自爆：對吃東西沒興趣了
日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花，在YouTube擁有超過56萬粉絲；不過，日前她們卻突然宣布暫時停止活動，原因是因為姐妹倆的身體都出現狀態，才不得已做出這樣的決定，讓粉絲相當擔心，也紛紛詢問到底發生什麼狀況？對此，小野姊妹日前在YouTube更新影片，除了揭露妹妹亞子（あこ）的身體問題，甚至因此住院，更坦言最主要是原因是因為姊妹倆都罹患憂鬱症，「對吃東西已完全沒有興趣」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
開酸說謊姐妹 范姜彥豐見「簡廷芮Ｘ王品澔情歌對唱」：唉呦，有點東西
范姜彥豐自揭婚變醜聞，坦言成了「綠帽小丑」，妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），後續爆出美國行另一對簡廷芮與王品澔互動曖昧，范姜彥豐更悄悄退追2人，引發聯想，眼尖網友更揪出日前他們IG情人節對唱影片，范姜彥豐留言更讓人想像空間十足。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
遭爆出軌王品澔！簡廷芮長文道歉老公：攻擊越來越嚴重
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星王子（邱勝翊）出軌風暴持續延燒，如今爆出「美國行」出軌還有另一對，女星簡廷芮被爆與王品澔有私情，甚至老公賴冠儒也知情、只是為了家庭選擇隱忍。對此，繼老公賴冠儒今（11日）二度發聲駁斥，簡廷芮也在沉默數天後，稍早發長文向老公道歉，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入」。民視 ・ 1 天前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
豪雨狂灌蘇澳 瓏山林、煙波飯店受災「即日起暫時休館」
受到鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳昨日（11/11）晚間降下豪大雨，不但導致市區淹水，就連知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也因大量洪水灌入地下室，導致停在地下停車場的30多台車受到影響。對此，飯店表示為維護環境與服務品質，將自今日（11/12）起暫時休館，另間知名飯店瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也受到影響，宣布從即日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業。太報 ・ 16 小時前
粿粿離婚范姜彥豐協商破局！吳宗憲爆她「淨身出戶」內幕：不甘心
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。而范姜彥豐因此求償1200萬元，週刊今更爆出粿粿要幫王子扛800萬元，因此惹怒范姜，兩人離婚協商破局，對此吳宗憲今錄羅志祥、何美節目受訪也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
小禎18歲愛女預備出道！參演温昇豪新戲 爆父母意見不合
女星小禎（胡盈禎）與前夫李進良育有寶貝女兒Emma，今年9月小禎才替Emma盛大舉辦18歲生日派對，也罕見曝光愛女的正面模樣，外型神似香港天后鄧紫棋，隨即掀起熱烈討論，讓網友紛紛敲碗出道。不過，對於Emma出道的想法，小禎似乎與李進良抱持不同意見。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／陳彥廷拿下廚師證照 原因有洋蔥
男星陳彥廷曾在《機智校園生活》頗具人氣，近期在《舊金山美容院》突破自我，飾演到早餐店就業的更生人，其實煎台對他來說一點也不陌生，原來他阿公早年開餐廳，去年阿公過世後，他特別去學習、考取丙級廚師證照，希望能找回跟阿公的連結感。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
本刊讀者表示，10月30日在台中「Lay Low」餐廳巧遇簡廷芮跟老公賴冠儒，而同行還有簡廷芮媽媽，姊姊簡婕和妹妹簡廷倪也都攜伴參加，看起來是個溫馨的家庭局，而當時「粿王事件」已經爆發，夫妻倆仍能一同出席女方家庭活動，顯然感情依舊。據讀者表示，當天簡廷芮看起來有點疲...CTWANT ・ 1 天前