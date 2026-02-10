簡廷芮父親曬全家福照獨缺女婿賴冠儒 遭瘋傳婚變他回應了

簡廷芮在老公賴冠儒力挺下，順利走過「粿王風暴」。(圖／dewichien Instagram)

簡廷芮演出電影《我的少女時代》走紅，去年一度捲入「粿王風暴」後，直到老公賴冠儒出面護妻，才讓風波平息，就此從負面新聞脫身，如今傳出過去經常曬女婿的簡爸爸，在社群PO出的全家福照，唯獨不見女婿賴冠儒的身影，讓外界好奇他與簡廷芮的夫妻關係是否出現異狀。

根據《鏡週刊》報導，知情人士表示過去經常看到簡廷芮父親分享私下日常，包括一家人的合照，不過最近的全家福照中，唯獨漏掉女婿賴冠儒沒有入鏡，礙於顧及當事人感受，不好意思過問細節，由於賴冠儒上一次出現在合照中，是去年8月尚未爆發「粿王事件」之前，諸多巧合讓簡廷芮婚姻亮起紅燈的傳聞甚囂塵上。

對比家中排行老么的妹妹簡廷倪完成登記結婚後，隨即宣布懷孕喜訊，可以說是雙喜臨門，簡父更是頻頻曬出簡廷倪老公的照片，似乎相當喜歡這位新的家庭成員，此外，姊姊簡婕與另一半也呈現愛相隨的狀態，對比簡廷芮和老公賴冠儒的情況，形成強烈對比。

簡廷芮在老公賴冠儒力挺下，順利挺過「粿王風暴」，如今逐漸淡出螢光幕，將重心放在家庭及小孩身上，去年底還曬出一家四口出遊的照片，以及慶祝聖誕節的合照，婚姻關係似乎仍在軌道上，如今傳出夫妻倆婚姻陷入冷凍期，簡廷芮老公聽聞新聞很驚訝的「蛤？」了一聲，他否認有這件事，「沒有婚變，都跟之前一樣好。」至於家族照神隱，賴冠儒說一樣會去參加家族聚會。

簡廷芮一家四口去年底歡慶聖誕節。(圖／dewichien Instagram)

