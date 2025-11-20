簡廷芮老公真實狀態曝 好兄弟連晨翔主動關心：要他心態調整好

簡廷芮、王品澔因為粿王事件被牽扯出來，日前有報導指出，其實兩人的關鍵對話證據早已曝光，簡廷芮的老公賴冠儒製造業小開之所以隱瞞，是因為工作原因，當時簡廷芮老公二度親上火線發聲，力挺老婆簡廷芮。連晨翔跟賴冠儒從小一起長大，都是樹林幫一員，接受訪問時他提到，「我有關心他啊，畢竟看到朋友的照片一直在社群上。」

簡廷芮和老公結婚五年，近日被捲入粿王事件。（圖／翻攝自IG）

連晨翔表示，有跟賴冠儒聊一下，「他畢竟是圈外人，看到網路上都在講他的事情，我要他心態調整好」，他表示對方狀態還不錯，沒有受到太多的影響，不過一下被太多人關注，還是多少不習慣，「我自己滑社群，一直看到他的長相，他是素人，一直看到他，就跟他說心理建設要做好。」

連晨翔專訪。（圖／小娛樂）

簡廷芮和賴冠儒結婚五年，婚後生活幸福甜蜜。因為簡廷芮和粿粿、王子邱勝翊、王品澔等人同遊美國，加上范姜彥豐取消關注王品澔，她與王品澔之間開始傳出流言蜚語。不過簡廷芮隨後在社群發文自清，表示從未與任何人有過不當關係，老公賴冠儒亦也轉發貼文、聲援妻子。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

