簡廷芮老公霸氣護妻！轉發妻子切割粿粿、王子不倫戀聲明：別影響我家庭

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

男星范姜彥豐日前上傳9分鐘影片，控訴妻子粿粿出軌棒棒堂「王子」邱勝翊，指粿粿3月與王子等人去美國遊玩後態度丕變，網友也質疑同行的簡廷芮等人是否刻意隱瞞，簡廷芮在沉寂數日後，今（31）日首度在IG發出3點聲明，切割與粿粿、王子的不倫戀風波，簡廷芮的老公也迅速轉發力挺，並向網友喊話，展現護妻的一面。

簡廷芮在沉寂數日後，今日在IG發發出3點聲明，切割粿粿、王子的不倫戀風波。（圖／邱勝翊 王子 IG）

簡廷芮今日以限動發出3點聲明，表示與相關人士都是朋友，但絕對不支持任何不當行為；強調自己的生活重心都在家庭與工作，並未與任何人有不當關係；且與新聞中提到的相關人士都有一段時間沒有聯絡，情況也都是透過新聞得知，「理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」

隨後，她的老公也轉發此動態，反擊酸民：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭！」展現霸氣護妻的一面。

簡廷芮聲明全文如下：

近日新聞事件引發外界對本人的關注， 雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。

