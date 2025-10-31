簡廷芮衰捲粿粿出軌王子事件！沉默2天首度發3點聲明 撇清「不支持任何不當行為」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，范姜彥豐更指控美國同行者包庇王子，因此當時同行的王品澔和簡廷芮被罵翻，對此，簡廷芮打破沉默在IG發文回應。

簡廷芮捲入粿粿偷吃王子的事件中。（圖／翻攝IG）

簡廷芮發出3點聲明提到，一是雖然與相關人士都是朋友，但不會支持任何不當行為；二是生活重心都在家庭與工作，沒有任何不當關係；三是與相關人士都有一段時間沒有聯絡了，情況也都是透過新聞得知，「理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」

簡廷芮也強調，本人非事件當事人不便多說什麼，但新聞內容已經有多處引發誤會，以及不時猜測，所以才選擇出面澄清。

簡廷芮發出聲明撇清關係。（圖／翻攝簡廷芮IG）

簡廷芮聲明如下：

近日新聞事件引發外界對本人的關注， 雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。

