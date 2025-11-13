簡廷芮被抓包IG貼文「老公僅出現3次」網驚見排序喊：存在感超低！

娛樂中心／綜合報導

女星簡廷芮（Dewi）近日因被指與男星王品澔互動親暱，引發外界聯想「是否與王子風波有關」，話題延燒後，網友又將焦點轉向她的社群版面。有眼尖粉絲發現，簡廷芮近36篇Instagram貼文中，丈夫賴冠儒僅出現3次，出鏡率極低，甚至被網友整理出「小孩＞王子＞冠儒」的排序，引發新一輪討論。

簡廷芮與王品澔互動親暱，經常見到與王子及粿粿共同出遊（圖／翻攝自IG @dewichien）

據網友觀察，簡廷芮與丈夫的合照僅三張，其中兩張是在這次緋聞爆發後才上傳，另一張則是父親節時分享的家庭照。有網友在PTT發文指出：「她老公存在感好低，反而王子和王品澔出現次數還比較多。」相關貼文瞬間掀起熱議，不少人留言猜測兩人婚姻現況，也有人力挺簡廷芮表示「她只是想保護家人隱私，不想再被放大檢視」。

簡廷芮被發現社群IG貼出老公的頻率極低，近期僅三篇，有兩篇還是在緋聞爆發後上傳。圖／翻攝自IG @dewichien）

事實上，簡廷芮與王品澔傳出曖昧傳聞後，老公賴冠儒第一時間在社群平台發聲力挺，強調：「無論外界怎麼看，我們之間的信任只有彼此最清楚。」並堅稱兩人關係一如往常，從未有過欺瞞或介入他人的情況。簡廷芮隨後也轉發該貼文回應，表示：「這段時間捕風捉影的評論，已對我的生活造成極大影響。」她坦言，選擇沉默並非默認，而是「知道沒發生的事，澄清都澄清不完」，最後感謝丈夫的理解與支持，希望一切早日回歸平靜。

雖然風波仍未完全平息，但從她近期連續現身商演與活動的狀態來看，似乎已逐漸回歸工作步調。許多粉絲也留言鼓勵：「Dewi加油，不必為他人眼光活著。」在輿論紛擾中，簡廷芮選擇以行動與態度回應，讓人看到她柔軟卻堅定的一面。

