簡廷芮被指出軌…不忍發文「鍵盤能殺人」！范姜彥豐IG疑暗酸：說謊姊妹組

范姜彥豐發文「說謊姊妹花」，被疑暗酸簡廷芮、粿粿。翻攝自IG

前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風暴尚未平息，風波持續延燒至美國同行的簡廷芮與王品澔。簡廷芮夫婦昨（11/11）發聲明澄清未出軌，強調夫妻關係穩定，然而范姜彥豐卻在同日晚間於IG便利貼留下「說謊姐妹組」字樣，雖未點名，卻被外界解讀為劍指粿粿與簡廷芮，再度引爆網友熱議。

事件起於范姜彥豐日前公開指控粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），稱兩人於美國旅遊期間互動親暱。隨後，有網友發現范姜彥豐取消關注簡廷芮與王品澔，引發外界懷疑「美國團」內另有隱情。隨後葛斯齊與天后闆妹也相繼爆料，暗示出軌者不止一對。

不久，《鏡週刊》報導指出，簡廷芮的丈夫賴冠儒早知妻子與王品澔互動過密，但考量家庭與事業選擇隱忍。老公賴冠儒隨即在11日發文力挺妻子，稱簡廷芮是「最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，希望外界停止造謠。

簡廷芮也同步在社群帳號二度發表聲明，坦言這場風波已重創她的生活與事業，「不說話不是心虛，而是知道沒發生的事澄清不完。」呼籲外界理性看待，「鍵盤能殺人，但願謠言止於智者。」

然而，就在簡廷芮夫婦發文後不久，范姜彥豐就被發現在IG便利貼留言寫道「說謊姐妹組」五個字。雖未點名，但時間點巧合，被網友懷疑此言是在針對粿粿與簡廷芮。范姜彥豐近日也被媒體拍到獨自現身信義區餐廳，神情憔悴、身形消瘦，似乎仍難以走出婚變陰影。

