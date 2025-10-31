簡廷芮被指有鬼！ 「神隱三天發聲了」：沒有與任何人有不當關係

美國行成員的簡廷芮、王品澔都被范姜彥豐退追。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，網友開始調查美國行的友人誰知情，甚至傳出出軌還有另一對，而范姜彥豐退追簡廷芮、王品澔，讓兩人被推上風口浪尖。對此，稍早簡廷芮首度發聲。

有網友發現王子越矩對象不只撩粿粿，也跟已婚的簡廷芮用留言調情，更深挖他們美國行片段，發現簡廷芮更將手放在王子腿上狂抓，在網上引發討論。

王品澔第一時間透過所屬經紀公司伊林娛樂發聲，表示王品澔「對整起事件完全不知情」，王品澔那趟旅行是為了去看洛杉磯湖人比賽。

簡廷芮神隱三天，終於在社群上發聲，表示「絕對不會支持任何不當行為」、「本人沒有與任何人有不當關係」回應網友的揣測。文末並tag自己老公的帳號。

簡廷芮聲明：

近日新聞事件引發外界對本人的關注,

雖然並非自願但還是很不好意思估用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼,但近日新聞內容已引發許

多誤會與不實臆測,因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友,但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作,並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫,許多情況也是從新聞得知,理解事件帶來的討論與情緒,但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

謝謝關心,也懇請大家給予應有的尊重與空間。

@crown_ru

