簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」
范姜彥豐29日指控妻子粿粿，婚內出軌王子邱勝翊，粿粿自從和好友們一同前往美國旅遊後，態度越發冷。由於當時美國行，一行人拍下多組照片，簡廷芮因而成為箭靶，被網友影射是否早已知情。
對此，簡廷芮發聲明強調，雖然都是朋友，但絕不會支持任何不當行為，跟當事人也都已經有一段時間沒有聯繫，「理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影嘗到我的家人。」簡廷芮老公也隨即轉發，希望不要再有不實指控影響他們一家人。
簡廷芮聲明
近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。
由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。
1、本人雖與新間相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。
2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。
3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影嘗到我的家人。
謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。
