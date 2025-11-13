簡廷芮「情人節合唱互動」被挖 范姜彥豐6字留言藏玄機
演藝圈近期掀起婚變風暴，藝人范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），震撼外界。事件延燒之際，同行赴美的簡廷芮也被捲入出軌傳聞，遭質疑與丈夫感情生變。不過，簡廷芮與老公先後發聲澄清，強調婚姻狀況穩定，盼外界停止揣測。
事實上，今年3月14日白色情人節當天，簡廷芮曾在社群平台分享與緋聞男方合唱情歌〈你已經替我決定了〉的影片，並在文中tag對方，誇讚稱呼為「最會唱的弟」。當時男方也在留言區回應：「兩個人兩種內心戲，情人節快樂」，一來一往互動，引發網友熱議。而范姜彥豐當時也出現在留言區，留下「唉唷，有點東西」，原被視為玩笑，如今再被翻出，被外界解讀成「早有暗示」，顯得格外耐人尋味。
隨著粿粿出軌風波延燒，簡廷芮因同行美國一事也被牽連，傳出婚姻生變。她於10月31日首度發聲，明確切割，然而事件似乎越演越烈。昨（11）日她再度於社群發文表示，近期因許多捕風捉影的報導與評論，對生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」，言語中透露出無奈與疲憊。簡廷芮的丈夫也同步出面聲援，表示兩人感情依舊，並希望外界不要被謠言誤導。
更多中時新聞網報導
陳玉勳被自己打呼聲嚇到 誤為撞鬼
反覆陰道感染 過度清潔更嚴重
30年兄弟情 蕭煌奇年終逗陣全方位
更多熱門影音：
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
其他人也在看
日本巧遇NewJeans夥伴！壞特Whyte坦言印象超深刻
壞特Whyte宣布將於12月28日於Zepp New Taipei舉辦全新專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」。她近來陸續發行多首新單曲，包括〈Dating Me Ain’t Hard〉、〈Let Me Be Me〉等，以自由灑脫的風格與成熟的情感層次，展現她持續進化的音樂樣貌。中時新聞網 ・ 15 小時前
2025「世界公視大展精選」台中場圓滿落幕 觀影人次突破2千人次
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由公共電視主辦，台中市政府新聞局與台中市影視發展基金會共同合辦的2025「互傳媒 ・ 15 小時前
段慧琳、余思達現身拜碼頭！陳美鳳被約外景緊張：飛天遁地Pass
《GOGO Taiwan》主持人段慧琳與新搭檔余思達日前上《美鳳有約》宣傳節目，段慧琳笑說這次特地帶新夥伴來跟「民視首席師姐」拜碼頭。陳美鳳看到段慧琳，立刻比出大拇指讚賞不已，佩服她身為女性主持人仍勇於挑戰上山下海的行腳節目，甚至多次嘗試高難度三鐵與極限運動。如今加入體育系出身、活力滿滿的余思達，兩人合作主持可說是強強聯手，繼續挑戰這個需要體力與毅力兼具的節目。中時新聞網 ・ 15 小時前
蔡淳佳大動作復出開演唱會 假音唱〈一字一言〉揭序幕
新加坡歌后蔡淳佳曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈，出道25年的她，將於12月13日唱進Legacy TERA，帶來《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站，這也是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會。中時新聞網 ・ 15 小時前
簡廷芮最新發文「跟老公道歉」 陷婚內出軌風波 吐真實心聲
藝人范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。不倫風波延燒之際，傳出同行赴美的友人中，另有一對也捲入出軌傳聞，外界猜測聲浪不斷。近日，簡廷芮被周刊爆出疑似曖昧「對話紀錄」，風波越演越烈。中時新聞網 ・ 1 天前
NewJeans全員回歸ADOR！ 玟池、Hanni、Danielle聲明延遲原因：有成員人在南極
南韓知名女團NewJeans與經紀公司ADOR的合約官司終於落幕了！一審官司敗訴，原先聲稱要繼續上訴，不過成員諧潾、惠仁今日逆轉宣布要回歸ADOR，如今剩下的成員玟池、Hanni、Danielle晚間也宣布跟進，並透露聲明延遲是因為有成員目前人在南極。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
劉真逝世5年...辛龍宣布復出 前老闆吳宗憲曝與他私下互動
藝人辛龍2020年痛失愛妻劉真後淡出幕前，10日在電台節目《夜光家族》宣布重返歌壇，並發表新歌〈春暖花開〉及〈一夫當關〉。對此，辛龍的前經紀公司老闆吳宗憲12日至中天節目《綜藝OK啦》擔任來賓，透露跟辛龍「昨天才聯絡」，樂見對方帶來全新的音樂作品重新出發。中天新聞網 ・ 15 小時前
簡廷芮「參加王子粿粿美國行」遭疑也出軌！ 老公護妻發聲：信任只有彼此最清楚
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻近日掀起婚內出軌風波，對象被指是藝人王子邱勝翊。事件延燒後，網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮與王品澔，兩人也因此被懷疑是知情人。不久後更有傳聞指出，「美國行出軌的不只一對」，暗指另一對就是簡廷芮與王品澔，讓兩人陷入輿論爭議。姊妹淘 ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔情人節合唱片被挖 范姜彥豐6字藏玄機
簡廷芮、王品澔情人節合唱片被挖 范姜彥豐6字藏玄機EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 3 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐亨凌晨發文悲嘆「活得好累」認：好久沒有演藝工作
資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。中時新聞網 ・ 3 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前