簡廷芮、王品澔情人節合唱片被挖 范姜彥豐6字藏玄機

范姜彥豐在簡廷芮和王品澔合唱影片中留言6字。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書、簡廷芮IG）

女星粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）後，連帶好姐妹簡廷芮也捲入風波，除了被質疑幫忙掩護戀情外，還爆出與「美國行」男星王品澔搞曖昧。沒想到有網友發現，簡廷芮和王品澔在情人節發布的合唱影片中，范姜彥豐當時的6字留言，如今看起來也像意有所指。

簡廷芮與王品澔在今年3月14日白色情人節時，將歌曲〈你已經替我決定了〉改編成合唱版本，當時簡廷芮還稱男方是「最會唱的弟」，王品澔則留言「兩個人，兩種內心戲，情人節快樂。」范姜彥豐當時也寫下，「唉唷，有點東西」，現在看起來卻成另種解讀。

范姜彥豐留言。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

事實上，簡廷芮11日發文說明，「這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。」並且感謝老公的支持，男方同時也在IG強調，兩人的感情很好，從未有介入。不過隨後范姜彥豐悄悄在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」五個字，讓外界懷疑事情不單純。

