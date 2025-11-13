簡廷芮、王品澔情人節合唱片被挖 范姜彥豐6字藏玄機
女星粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）後，連帶好姐妹簡廷芮也捲入風波，除了被質疑幫忙掩護戀情外，還爆出與「美國行」男星王品澔搞曖昧。沒想到有網友發現，簡廷芮和王品澔在情人節發布的合唱影片中，范姜彥豐當時的6字留言，如今看起來也像意有所指。
簡廷芮與王品澔在今年3月14日白色情人節時，將歌曲〈你已經替我決定了〉改編成合唱版本，當時簡廷芮還稱男方是「最會唱的弟」，王品澔則留言「兩個人，兩種內心戲，情人節快樂。」范姜彥豐當時也寫下，「唉唷，有點東西」，現在看起來卻成另種解讀。
范姜彥豐留言。（圖／翻攝自簡廷芮IG）
事實上，簡廷芮11日發文說明，「這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。」並且感謝老公的支持，男方同時也在IG強調，兩人的感情很好，從未有介入。不過隨後范姜彥豐悄悄在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」五個字，讓外界懷疑事情不單純。
【更多東森娛樂報導】
「那對夫妻」妮妮感冒！突被通知進加護病房 母崩潰腿軟
獨／賓賓哥新北地檢署提告！遭圤智雨勒索7位數 還被嗆「關狗籠」
遭賓賓哥提告！圤智雨將現身反擊：公開嚴重違法的證據
更多熱門影音：
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
其他人也在看
簡廷芮否認婚姻遭介入風波 公開感謝丈夫賴冠儒挺身聲援
簡廷芮稍早透過社群貼出一張天空照片，首次對爭議做出回應。她指出，這段時間以來，媒體與網路上的不實報導與評論對她的生活、家庭與工作帶來巨大壓力，「從最初毫無根據的影射，到如今指名道姓的抹黑，攻擊越演越烈。」簡廷芮也提及，自己之所以長時間未公開回應，是因深知...CTWANT ・ 1 天前
美國出軌團有兩對！簡廷芮被爆與王品澔有私情 老公力挺藏內幕
有眼尖網友發現，范姜彥豐在爆料之際，疑似也同步取消追蹤簡廷芮與王品澔兩人，並在網路上出現部分指控，認為他們在整起事件中並非局外人，相關揣測甚囂塵上。簡廷芮與粿粿為演藝圈好友，經常於社群上互動。兩人曾一同與王子、王品澔等人前往美國旅遊，在粿粿與王子風波爆發...CTWANT ・ 2 天前
簡廷芮「參加王子粿粿美國行」遭疑也出軌！ 老公護妻發聲：信任只有彼此最清楚
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻近日掀起婚內出軌風波，對象被指是藝人王子邱勝翊。事件延燒後，網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮與王品澔，兩人也因此被懷疑是知情人。不久後更有傳聞指出，「美國行出軌的不只一對」，暗指另一對就是簡廷芮與王品澔，讓兩人陷入輿論爭議。姊妹淘 ・ 1 天前
簡廷芮被指出軌…不忍發文「鍵盤能殺人」！范姜彥豐IG疑暗酸：說謊姊妹組
前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風暴尚未平息，風波持續延燒至美國同行的簡廷芮與王品澔。簡廷芮夫婦昨（11/11）發聲明澄清未出軌，強調夫妻關係穩定，然而范姜彥豐卻在同日晚間於IG便利貼留下「說謊姐妹組」字樣，雖未點名，卻被外界解讀為劍指粿粿與簡廷芮，再度引爆網友熱議。太報 ・ 23 小時前
簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字
繼粿粿與王子（邱勝翊）爆出偷情後，同遊美國的簡廷芮與王品澔也被指是出軌另一對，簡廷芮與老公賴冠儒雙雙發聲否認，表示要捍衛家庭，而爆出妻子粿粿外遇的范姜彥豐疑似開嗆，在IG便利貼上發聲：「說謊姐妹組。」雖沒指名道姓，但時機點相當耐人尋味。鏡報 ・ 1 天前
簡廷芮捲粿王外遇！急駁「偷情王品澔」傳聞 范姜彥豐「1反擊神雙殺」掀關注
「粿王」粿粿（江瑋琳）、王子（邱勝翊）偷情不倫風波持續延燒，其中美國同行朋友的簡廷芮與王品澔，被轟知情不報且同樣出軌，且2人曖昧證據被發現，但簡廷芮老公賴冠儒發文護妻，簡廷芮接著發文，但消息曝光後，范姜彥豐隨即在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引發外界聯想。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮「情人節合唱互動」被挖 范姜彥豐6字留言藏玄機
演藝圈近期掀起婚變風暴，藝人范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），震撼外界。事件延燒之際，同行赴美的簡廷芮也被捲入出軌傳聞，遭質疑與丈夫感情生變。不過，簡廷芮與老公先後發聲澄清，強調婚姻狀況穩定，盼外界停止揣測。中時新聞網 ・ 15 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 3 小時前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
徐亨凌晨發文悲嘆「活得好累」認：好久沒有演藝工作
資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。中時新聞網 ・ 3 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
方馨變尼姑剃光頭 「不是犧牲」老公反應曝光
演員方馨為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》剃光頭，11日由「歌仔戲天后」唐美雲為她替下第一刀。方馨表示，心裡已經做好準備很久，「真正那刀剃下去還是覺得回不去了。」不過她認為這並非犧牲，反而內心感恩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前