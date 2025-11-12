簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導
男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。
在今年3月14日白色情人節時，簡廷芮曾在IG發出影片，找來王品澔合唱情歌〈你已經替我決定了〉，唱著悲傷歌詞時臉部也展現憂傷的表情，整體配合得極好。當時簡廷芮寫下，「一起cover了我們最近的愛歌」，並把王品澔稱為「最會唱的弟」，王品澔現身留言區表示「兩個人，兩種內心戲，情人節快樂」，簡廷芮則回覆「我以為我們同一種（？）」
簡廷芮（左）和王品澔（右）情人節曾合體唱情歌。（圖／翻攝「dewichien」IG）
值得注意的是，本次風波的另2名當事人也現身當時留言區，范姜彥豐寫下「唉唷，有點東西」，簡廷芮打鬧回覆「你這個壞東西」；王子則是調侃「X少配？」如今影片被挖出後，連帶這些留言再度被翻出，眾人更開酸「好了啦誰才是壞東西」、「配你們的大頭，都愛配人妻喔」、「感覺不單純，先置板凳」。
據悉，簡廷芮爆出曖昧王品澔後，先是老公賴冠儒發聲力挺，「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚」、「妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，簡廷芮隨即發文感謝老公支持，強調「沒發生的事，我澄清不完，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。」不過聲明曝光後，范姜彥豐被發現在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」5字，令外界瘋猜是否在打臉簡廷芮。
賴冠儒（左）發聲力挺老婆簡廷芮（右）。（圖／翻攝「dewichien」IG）
