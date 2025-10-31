簡廷芮3點撇不倫風暴 「一段時間未聯繫」粿粿、王子

對於粿粿與王子不倫，簡廷芮發聲了。（翻攝網路）

另一半是小開的人妻簡廷芮，最近因被發現遭范姜彥豐退追，進而被質疑知道粿粿與王子不倫；甚至自己與王子的肢體與網路互動，也被外界認為非常曖昧。對此簡廷芮發出3點聲明撇清了。

簡廷芮首先寫道：「近日新聞事件引發外界對本人的關注， 雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。」並說她非事件當事人，不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

「1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。」簡廷芮如此解釋。

最後第3點，簡廷芮表示：「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。」最後謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。

