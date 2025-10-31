簡廷芮3點聲明網不買單！「這1點太瞎」被酸：鬼才相信

娛樂中心／綜合報導

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後，回來整個人就變了，而且男方握有兩人的關鍵證據，事情曝光後掀起大量關注。此外，更有眼尖網友發現王子與美國行成員簡廷芮也有不少肢體接觸照片。對於自己被點名，簡廷芮今（31）日稍早發出3點聲明，但網友看完內容後似乎不太買單，更有人不諱言「2月才出去玩，現在說沒聯繫鬼才相信」。

對於自己被外界點名，簡廷芮在IG列出3點聲明，指出：「近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願，但還是很不好意思佔用了新聞版面。由於本人非事件當事人，不便多說什麼，但近期新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。1、本雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。2、本人向來生活重心都在家庭與工作，沒有與任何人發生不當關係。3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，我理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測，以免影響到我的家人。謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。」

簡廷芮被發現「手摸王子腿」3點聲明網不買單 這點太瞎被酸：鬼才相信

簡廷芮在IG列出3點聲明。（圖／翻攝簡廷芮IG）

對此，不少網友看完後直言「最想知道的摸大腿居然沒解釋」、「這寫給老公看的」、「還有一對未爆，到底是那對」、「不可能不知道，但是一定要說不知道」、「心機太重」、「文縐縐的在打哈哈」、「有錯要先認，不然被爆之後就得死」、「笑死，2月才出去玩現在說沒聯繫鬼才相信」。

