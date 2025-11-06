簡志偉籲桃市府提升復興區建設預算 加強行銷KIRI國際原民文創園區

桃園市議員簡志偉質詢時為原鄉及都會區原民請命。圖：國民黨團提供

桃園市議會今(6)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員簡志偉質詢時為原鄉及都會區原民請命，他指出，因原民人口不斷成長，各項成本大幅增加，屬於山地的復興區財源依賴市府補助，籲請調整預算，反映實際需求。

桃園市議員簡志偉建議，KIRI國際原住民族文創園區應調整經營策略。圖：國民黨團提供

簡志偉表示，桃園市升格10年原民人口增加15%達9萬人，同期勞工基本工資月薪從104年至今(114)年提升43%，物價指數上漲，基本維持之水電費、設施與設備維修、各項活動及工程成本提高，屬於山地的復興區公所，完全仰賴市府的一般性補助款及計畫型補助收入。

廣告 廣告

桃園市議員簡志偉建請社會局檢討「以工代賑」制度。圖：國民黨團提供

簡志偉憂心，市政變革，公有財產逐年移撥區公所管理，如步道、觀光設施、天幕廣場、道路橋樑、廳舍等，增加設備維護及管理費用，還有都市社團活動、獎助學金、資訊設備補助，年中出現缺口，需求未被滿足。

簡志偉說，財劃法修正以後，桃園市統籌分配稅款增加，原鄉地區及占9成人口的原民都會區，呼籲市長張善政承諾調整增加預算及經費。

張善政回應，明年復興區預算已有調整增加，由3000萬元調升到8000萬元，原民局各項經費從來沒有被刪減。

在產業與文化方面，簡志偉建議，KIRI國際原住民族文創園區應調整經營策略，結合綠色商品與親子體驗，串聯各局處資源，打造桃園亮點。對此，原民局長巴奈‧母路回應，已跨局處合作並加強行銷，規劃開發相關APP。簡志偉另提到，Lalai原住民族國際音樂節應強化國際性，邀請具吸引力的團體，推動成為桃園品牌活動。

針對《原住民族健康法》，簡志偉要求衛生局建立跨局處常態聯繫機制，落實醫療平權，打造示範城市。衛生局長賈蔚表示，健康推動涉及8局處，將藉大型活動加強宣導並持續執行教育與平權計畫。

簡志偉並建請社會局檢討「以工代賑」制度，放寬復興區扶助期限，因原鄉就業機會有限。社會局長陳寶民表示，目前全市約90名受助者，復興區16位，將協助脫貧就業。

此外，簡志偉也爭取羅浮溫泉區設置YouBike站點；桃園電影節納入原民文化視角，規劃部落電影院；青年局推動原民青年啦啦隊計畫；教育局落實全民原教與原民課程推廣。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中配錢麗不認「鼓吹武統」直播喊冤 陸委會：不排除註銷居留權

「上海兄弟」隊徽惹議 陸委會：背後公司還想拉台灣球員赴中