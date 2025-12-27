簡文秀教授高歌「又見炊煙」 張炳煌同步書法揮毫「又見炊煙」

\

簡文秀（左）教授高歌「又見炊煙」，張炳煌同步書法揮毫「又見炊煙」，展現跨域藝術聯動。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

力挺張炳煌教授「承古開新、筆墨共融，書法暨e筆作品展」開幕，聲樂家簡文秀以多年好友身分為其高歌一曲「又見炊煙」，在簡文秀柔美歌聲下，張炳煌灑脫揮毫寫下「又見炊煙」，實為難得一見的跨域藝術聯動。

簡文秀表示，她與張炳煌有多年深厚友誼，張炳煌以深厚的功力與不懈的熱忱推動書法超過五十年，民國六十九年主持三台聯播的「每日一字」，長達二十餘年，將書法帶入家家戶戶，相信不少在場人士，都對此節目印象深刻，有些人士更是每週國文課必考的考題。而張炳煌更自二００一年帶領團隊歷經七年研發出「e筆書畫系統」，並結合AI動畫，開啟書畫影音化的新紀元。

簡文秀說，「又見炊煙」可說是感恩的心另一種版本，其炊煙代表家戶團圓、家人相聚的溫暖時刻，因此特別選此首歌曲於歲末時演唱，除了獻給張炳煌教授，也獻給所有現場嘉賓，對所有事物懷抱感恩之心。

此外，鄧雨賢可說是其學長，當年在學校求學階段，學校的不成文規定是學長作曲、學妹唱歌，因此簡文秀也為現場嘉賓演唱鄧雨賢的名曲「望春風」，讓在現場的新竹縣長楊文科相當感動。

億光基金會同時也贈送所有現場來賓億光電子軍用材質高效能LED手電筒，希望為社會帶來更多關懷與溫暖。