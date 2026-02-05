簡榮宗律師取得移民業務資格 打造跨境身份與資產一站式服務

圖/瀛睿律師機構提供

曾任金融控股公司副總經理、長期投入跨境投資與國際爭端解決的 簡榮宗律師，其所創立的 瀛睿律師機構，日前正式取得 內政部移民署 核發之《移民業務機構註冊登記證》。許可的服務範圍涵蓋移民相關諮詢與申辦文件籌備、居留／定居／永久居留或歸化等相關業務，以及非觀光旅遊類停留簽證等業務。

簡榮宗律師表示，跨境需求常同時涉及身份規劃、家庭安排與資產配置，牽動許多法域規範與文件要求，專業服務必須兼具策略設計與流程控管。他們與一般移民代辦機構的不同，是更多在法務跟商務的結合，以及透過評估與專案式管理，全程追蹤進度、降低流程不確定性。

在業務布局上，瀛睿律師機構將結合合作夥伴整合四大服務模組：留學服務（國際主流院校、大學至博士全階段規劃與全流程）、移民服務（投資、技術、雇主擔保等多類型路徑）、家辦服務（跨境配置、國際保險、資產保全及家族治理與傳承）、以及出海服務（企業海外市場準入與全球化布局的全週期支援）。

值得一提的是，瀛睿律師機構將依託 瀛和國際 的全球資源，瀛和國際覆蓋全球120餘個國家與地區，整合300餘家國際合作夥伴，可提供跨法域協作支援以及市場資訊整合，以提升客戶在身份規劃、資產配置與跨境投資等議題上的整體效率與落地能力。

圖/瀛睿律師機構提供

簡榮宗表示「跨境事務的關鍵不只是資訊整合，更在於合規路徑能否落地。我們將結合法律專業、商務理解與全球合作網絡，為客戶提供更具確定性、更可控的全流程服務，也協助他們在混亂的時代，做出正確的決策。」