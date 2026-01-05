簡沛恩被瞞50年「爸爸不姓簡」身世曝光宛如八點檔

簡沛恩的身世被瞞了50年。（圖／翻攝自簡沛恩 臉書）

51歲八點檔女星簡沛恩去年底陪父親走完人生最後一程。她坦言，自己從小與父親關係疏遠，長大後互動更像「親近的陌生人」。然而4日，她再度於臉書發文，揭露隱瞞50年的身世之謎，透露「爸爸不姓簡」，也讓她對人生有了全新的體悟。

簡沛恩在長文中分享，自己原以為父親是家中獨子，從未聽聞父親有其他親戚。然而，2024年4月的一天，好友方馨突然聯繫她表示：「我遇到妳的親戚。」簡沛恩當時相當驚訝，起初以為好友在開玩笑或遇到詐騙，但方馨斬釘截鐵地說：「妳表姐，妳爸妹妹的女兒，而且妳其實不姓簡。」

聽到這番話，簡沛恩心中忍不住吐槽：「是八點檔演多太入戲嗎？」在半信半疑下，她立刻打電話給父親求證。父親先是一陣沉默，隨後反問她：「妳怎麼知道的？」簡沛恩當下直呼，「我的天，這是什麼八點檔的劇情，活生生在我人生裡上演！」

簡沛恩透露，原來在早年那個重男輕女的年代，父親原是蔡家第五個兒子，因簡家阿公阿嬤膝下無子，因此在嬰兒時期被收養，改姓簡。最後在方馨的牽線下，她才得以首次與表姐及與父親較親近的姑姑相認。她表示，姑姑與父親將近30年未曾見面，這次因父親生病特地南下探望，最終全程陪伴父親完成告別式；表姐也在過程中給予她極大協助，幫助她順利處理父親身後事。簡沛恩形容，這是她為父親做的最後一件事，「希望能讓他知道，他不是孤獨的一個人，最後這一段路，他的親人與女兒都在」。

簡沛恩感慨，如果沒有方馨的牽線，她可能一輩子都不會知道真正的血緣，也無法讓父親在臨終前見到妹妹。這段經歷讓她重新理解家庭羈絆，也深刻體會人生每個際遇皆有意義。展望2026年，她表示將不再給自己設定必須達成的目標，而是專注於好好過每一刻，「難過就盡情哭，開心就大聲笑」，唯有珍愛身邊每一位親人與自己，才能自在知足迎接新的一年。

