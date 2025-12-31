簡沛恩跨年夜送父親最後一程 臨終前喚「一起放下吧」

簡沛恩在2025最後一天送別父親。（翻攝臉書）

藝人簡沛恩在2025年的最後一天，親自送父親走完人生最後一段路，她寫下五歲起父親就不在自己生活中，自己從小是外婆帶大，「我常以為自己是爸媽不要的小孩」，父親過世她拿到他的皮夾才發現，皮夾裡是父女合照，連手機密碼都是女兒的生日，「原來他一直惦記著我」。

簡沛恩在臉書寫道，與父親共同生活的記憶極為模糊，5歲之後，父親便淡出她的成長歷程。在離婚率仍低的年代，沒有父母陪伴的童年，讓她一度以為自己是被拋下的孩子。隨著年紀漸長，從旁人口中拼湊出的印象，更讓她誤以為父親是選擇離開的那個人，心中長年積怨無處訴說。

簡沛恩在2025最後一天送別父親。（翻攝臉書）

直到成年後，她才逐漸放下怨懟，卻也因習慣父親缺席，兩人關係成了「親近的陌生人」，一年僅見一次、通話不到三分鐘。沒想到，父親生命結束來得又急又快。月中南下陪父親就醫後，體力已大不如前的父親仍堅持送她到高鐵站，臨別前對她說了一句：「我們彼此保重。」成了父女之間最後一句清楚的對話。

再次南下時，父親已意識不清。簡沛恩哽咽回憶，自己在父親臨終前握著他的手，那是她有記憶以來第一次牽著父親的手，卻也是最後一次。她在父親耳邊輕聲說道：「我們兩個一起放下吧，這一輩子關於父女關係缺憾的課題，我們做完了。」

簡沛恩從小就是外公外婆帶大。（翻攝臉書）

父親離世後，最親近的友人將他的手機與皮夾交給簡沛恩。她才發現，皮夾裡珍藏著兩人十多年前難得的合照，手機密碼竟是她的生日，工作桌上擺放的也是同一張照片。那一刻，她終於明白，父親從未忘記她，只是用沉默承載愧疚與愛。

簡沛恩感性寫下，父親在生命最後為她解開一輩子的心結，讓她知道自己並不是「不被愛的孩子」，這份遲來卻深刻的確認，是父親留給她最珍貴的禮物。她選擇以祝福取代悲傷，祝願父親在人生下一段旅程中幸福、圓滿，也盼他來世能生活在充滿愛與陪伴的世界。「至此，永別。」簡沛恩用平靜而溫柔的文字，為這段父女關係畫下最深刻的句點。

