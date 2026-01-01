簡沛恩2025年最後一天傳憾事：送完父親最後一程

51歲女星簡沛恩過去演出過《台灣龍捲風》、《神機妙算劉伯溫》，近年作品則有《天之驕女》、《美味滿閣》。昨(12/31)逢2025年最後一天，她發文感慨：「送完父親最後一程」，並表示爸爸重養生，上月中他還南下陪爸爸看醫生，結束後父親送她到高鐵站，沒想到成為爸爸對她說的最後一句清醒的話。

簡沛恩昨發文說，上月中她回家陪爸爸看醫生，父親明顯已經體力不佳，但還是堅持要送她到高鐵站，簡沛恩離開前，父親還特別提醒：「我們彼此保重」。近日再度南下，父親已意識不清。「父親臨終前，我握著他的手，那是我有記憶以來，第一次握著父親的手，沒想到，也是最後一次，我在他耳邊說：『我們兩個一起放下吧!這一輩子關於父女關係缺憾的課題，我們做完了，我們一起放下所有的愧疚與埋怨吧』」，讓人聽了鼻酸。

簡沛恩說爸爸離開後，她在爸爸皮夾裡看到兩人10年前過去的合照，「手機的密碼，是我的生日，家裡工作的桌子上，擺的也是那張合照。那一刻我才知道——原來他一直惦記著我，我不是那個爸爸不愛的小女孩」。昨她送爸爸到長眠之地，用祝福取代哀傷，希望父親「下輩子一定要生活在，一個充滿愛與快樂的世界裡，而且身邊有所愛的人陪伴」。

而簡沛恩透露，小時候和爸爸感情淡薄，5歲後幾乎就沒有再見過爸爸，自己在外婆陪伴下長大，「我常以為自己是爸媽不要的小孩，那是一個離婚率很低的年代，沒有爸媽在身邊的孩子，總帶著一種覺得自己是異類的自卑感」，長大後當同儕說要回去找爸爸哭訴，自己心裡也分不清是生氣還是羨慕。

多年後，簡沛恩放下了對父親的怨懟，「我們的關係，變成一種親近的陌生人，偶爾通電話，不到三分鐘，一年大概只見一次面，吃一頓飯」。她也曾表示：「原生家庭帶給我們的課題，或許就是我們這輩子得完成的功課，我知道在我的成長過程。因為沒有父親在身旁，母親也常不在身邊，我的童年是比較缺乏愛與安全感的」，並說：「當自己變成了所謂的大人，經歷過些跌撞後，也能理解（父親）這個角色在我生活裡缺席的原因」。

而好友蘇晏霈暖心回應：「下次有人欺負妳，請說：『我要回去跟我姊妹說！！怕的話，找蘇晏霈單挑！』」，方馨也說：「我們在」，其他網友回應：「每次你南下看簡叔他都很高興，事前事後都會跟我們分享你跟他的合照一直以來你都是他的驕傲，他心裡都有妳」、「我居然看到默默流淚，保重啊」、「都有愛，只是環境逼迫，爸爸也辛苦了，祝圓滿」。

